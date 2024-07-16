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Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Barlas'ın ailesi harekete geçti!

Kızılay’ın eski başkanının kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı kazada 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin ölümüne ilişkin Çeki'nin ailesi, bugün Beykoz Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunacak.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 15:35
Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Barlas'ın ailesi harekete geçti!

9 Temmuz Salı günü saat 13.30’da İstanbul Beykoz'da, Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet ile Fatma Zehra Kınık’ın kullandığı otomobilin çarpışması sonucunda büyük bir kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yolcusu yola savruldu, motosiklet kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayaların arasına daldı.

Motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk, arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ve kaldırımda yürüyen iki yaya kazada yaralandı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralananlar hemen hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede detaylı bir çalışma yürüttü. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek kazanın nasıl gerçekleştiğini belirlemeye çalıştı. Kazanın ardından Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Kınık'ı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Yapılan incelemeler sonucunda kaza raporunda, her iki sürücünün de yüzde 50 kusurlu olduğu belirtildi. Bu durum, kazanın sorumluluğunu tam olarak belirlemeyi zorlaştırsa da, Batın Barlas Çeki'nin ailesi adalet arayışını sürdürüyor. Çeki’nin ailesi ve avukatlarının bugün saat 14.30’da Beykoz Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

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