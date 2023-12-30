Fergio Bey ve takımı: İşte skandalın perde arkası!

Sosyal medyada “Fergio House” adıyla parti ve etkinlik düzenleyen gruba yönelik Kafes-26 operasyonu yapıldı. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, emniyette sorgulanıyor. Şüpheliler, “Müstehcen yayınlar yapmak” suçunun yanı sıra örgüt kurmakla da itham ediliyor. Şüphelilerin suç işledikleri iddia edilen konulara ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.

Ferhat G.’nin maskeli yayınlarının ardında fuhuş ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edildi. Ferhat G.’nin asıl mesleğinin mimar olduğu da ortaya çıktı. Ferhat G., gözaltına alındıktan sonra maskesini çıkarmak zorunda kaldı ve gerçek kimliği deşifre oldu.

“FERGİO BEY” MASKESİNİ ÇIKARDI, GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada “Fergio House” adıyla parti ve etkinlik düzenleyen gruba yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gruba ismini veren ve “Fergio Bey” lakabıyla tanınan Ferhat G. ile kardeşi Serhat G. de yer alıyor. “Fergio Bey” maskeli yayınlarının ardında fuhuş ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia ediliyor. Ferhat G.’nin asıl mesleğinin içmimar olduğu ve bir firmasının bulunduğu da öğrenildi. Ferhat G., gözaltına alındıktan sonra maskesini çıkarmak zorunda kaldı ve gerçek kimliği deşifre oldu.

Sosyal medyada “Fergio House” adıyla parti ve etkinlik düzenleyen Ferhat G., polis operasyonuyla gözaltına alındı. Ferhat G.’nin maskeli yayınlarının ardında fuhuş ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edildi. Ferhat G.’nin asıl mesleğinin içmimar olduğu ve bir firmasının bulunduğu da öğrenildi.

Ferhat G., 2022 yılında bir dergiye verdiği röportajda, 2015’ten beri mimarlık yaptığını, Beyoğlu’nda 50’ye yakın tarihi binayı yenilediğini söylemişti. Ferhat G.’nin Kanada, Miami, Katar ve Erbil’de de projeleri olduğu, Katar’da bir hastane, Kuveyt’te de bir askeri proje yaptığını anlatmıştı. Ferhat G., Erbil’deki firmasının çok başarılı olduğunu da ifade etmişti.

Ferhat G., emniyette verdiği ifadede, Büyükçekmece’deki “malikâne” diye tabir ettikleri evin aslında kiralık olduğunu itiraf etti. Ferhat G.’nin yanındaki maskeli ve kostümlü kişilere ‘köle’ diye seslendiği görüntüler de ortaya çıktı. Şüphelilerin, sosyal medyada lüks hayatlarını sergileyerek, bu gruba daha fazla üye çekmeyi hedefledikleri belirlendi.

FERGİO HOUSE GRUBUNA 15 ADRESTE EŞ ZAMANLI BASKIN: 19 GÖZALTI

Sosyal medyada “Fergio House” adıyla parti ve etkinlik düzenleyen gruba yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul başta olmak üzere 7 ilde 15 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 4’ü kadın 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Baskınlarda, “Fergio Bey” lakabıyla tanınan Ferhat G.’nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin kullandığı çok sayıda maskeye el konuldu. Şüphelilerin, fuhuş ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia ediliyor.