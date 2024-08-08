Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Fethiye'deki Orman Yangını Başarıyla Söndürüldü

Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Faralya Mahallesi'nde çıkan orman yangını, etkili bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye yapılan ihbar sonrasında yangın söndürme ekipleri hızlıca harekete geçti.

Hava ve Karadan Müdahale Gerçekleştirildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak ve 2 helikopter, yangın yerine havadan destek verirken, karadan da birçok arazöz ve itfaiye aracıyla alevlere müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına bölge halkı da yardımcı oldu. Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangının söndürülmesi için verilen yoğun çabalar sonucunda yaklaşık 2 hektar alanın etkilendiği tespit edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü uçuşları ise yaklaşık 3 saat boyunca durduruldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.