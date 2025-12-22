Fethiye'de Sıra Dışı Düğün: Gelin ve Damat Cam Vitrinde Tırla Gezdirilip Vinçle İndirildi

Fethiye'de sıra dışı düğün: Gelin ve damat cam vitrinle tırda taşındı

Cam vitrinle yapılan törende konvoy ve vinç gösterisi dikkat çekti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşen sıra dışı düğün organizasyonunda, cam vitrine alınan gelin ve damat, tır ile ilçenin caddelerinde gezdirildi; törende çift daha sonra vinç yardımıyla tırdan indirildi.

Fethiyeli iş insanı Hüseyin Çetinkaya, eşi Ayla Çetinkaya ile birlikte oğlu Berat Çetinkaya için özel bir düğün düzenledi. Çetinkaya, gelin ve damat için tasarlanan cam vitrine 'camlar şeffaf, kalpler tertemiz' yazdırdı. Cam vitrin, içerisine masa ve sandalye yerleştirilip çiçeklerle süslendi.

Çift, damat Berat Çetinkaya ile gelin Merve Sarıman, bu özel düzenlemeyle evliliğe adım attı. Düğüne Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin siyaset, esnaf ve ticaret dünyasından çok sayıda katılım oldu.

Kız evinden gelin alma törenine özel hazırlanan cam vitrin tıra yüklendi ve vinçle tırdan indirildi. Gelin ve damat dualarla vitrine girerken, vitrin tekrar vinçle tıra yüklenip konvoy eşliğinde Seydikemer'den Fethiye'ye hareket edildi. Yoldan geçenler ve davetliler, tır üzerindeki cam vitrin içindeki çifti cep telefonlarıyla görüntüledi.

Tır, Çatalarık Mahallesi sosyal tesislerine ulaştığında davetliler çiftin gelişi sırasında alkışlarla karşıladı. Burada da cam vitrin, vinç yardımıyla tırdan indirildi ve tören devam etti.

Hüseyin Çetinkaya, organizasyonla ilgili olarak, 'Biz camın şeffaflığı gibi kalbimizin şeffaflığını vitrine koyduk. Bu güzelliği oğlumuz ve gelinimize yaşatmak istedik. Böyle bir güzelliğin dünyada benzersiz ve ilk defa olmasını istedik. Çok şükür öyle de oldu. Bize destek olan düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

