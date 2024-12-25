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FETÖ Operasyonunda Gözaltı Sayısı 33'e Ulaştı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 33'e yükseldi. Operasyon 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 18:25
FETÖ Operasyonunda Gözaltı Sayısı 33'e Ulaştı

FETÖ'ye Yönelik İzmir Merkezli Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 33'e yükseldi. Dört ilde gerçekleştirilen bu operasyon, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri tarafından yürütüldü.

Başsavcılık Tarafından Verilen Gözaltı Kararları

Operasyona, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Başkanlığı da destek verdi. Operasyon sırasında, daha önce gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 1'inin daha yakalanmasıyla birlikte, toplamda 33 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına göre, FETÖ'nün yeniden yapılanma sürecinde örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla yeni yollar arayışında olan şüpheliler tespit edildi ve bu çerçevede eş zamanlı olarak İzmir, Manisa, Aydın ve Zonguldak illerinde düzenlenen baskınlar yapıldı.

Önümüzdeki günlerde, operasyonun kapsamı ve elde edilen bulgular hakkında daha fazla bilginin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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