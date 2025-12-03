Fidan Brüksel'de Umerov ile Görüştü: NATO Toplantısı Kapsamında Temas

Fidan Brüksel'de Umerov ile görüştü

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'daki temaslarını sürdürdü.

Fidan, başkent Brüksel'de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşme iki ülke arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik temasların devamı niteliğinde oldu.

