Fidan Brüksel'de Umerov ile Görüştü: NATO Toplantısı Kapsamında Temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile NATO toplantısı kapsamında görüştü.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 22:11
Fidan Brüksel'de Umerov ile Görüştü: NATO Toplantısı Kapsamında Temas

Fidan Brüksel'de Umerov ile görüştü

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'daki temaslarını sürdürdü.

Fidan, başkent Brüksel'de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşme iki ülke arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik temasların devamı niteliğinde oldu.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, UKRAYNA ULUSAL GÜVENLİK VE SAVUNMA KONSEYİ SEKRETERİ UMEROV İLE...

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, UKRAYNA ULUSAL GÜVENLİK VE SAVUNMA KONSEYİ SEKRETERİ UMEROV İLE GÖRÜŞTÜ

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de 2006 Domuz Bağı Cinayeti 19 Yıl Sonra Çözüldü — 3 Tutuklu
2
Ahlat’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Anlamlı Buluşma
3
Sultangazi Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı
4
Haşere Kontrolü Çalışanları: İstanbul Otel Zehirlenmesine Tepki
5
Fidan Brüksel'de Umerov ile Görüştü: NATO Toplantısı Kapsamında Temas
6
Başkan Şenol Kul CEMR Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek
7
Özgür Özel Güngören'de: 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?