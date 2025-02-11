Fikrim Damka'ya Ev Hapsi: KDTP Lideri Hakkında Suçlamalar Gündemde

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka hakkında, Kosova'nın Prizren şehrindeki Asliye Mahkemesi tarafından 1 ay süreyle ev hapsi kararı verildi. Mahkeme, Damka'nın ‘tehdit ve saldırı’ suçları işlediğine dair güçlü şüphe bulunduğunu açıklayarak, bu kararı aldı.

Açıklamada, “Soruşturma hakimi, savcılığın tutukluluk talebinin gerekçesiz olduğunu tespit etmiştir. Mahkeme, dava dosyasındaki deliller doğrultusunda, sanıkların suç işlediğine dair güçlü şüphe bulunduğunu belirlemiştir. Ev hapsi kararıyla sanıkların duruşmalara katılımının sağlanabileceği ve ceza soruşturmasının kesintisiz devam ettirilebileceği değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Damka'nın bir yeğenine de yine tehdit suçu işlediği iddiasıyla 1 aylık ev hapsi verildiği belirtiliyor. Damka ve yeğeninin, 9 Şubat 2023 tarihinde Kosova'nın Prizren şehrinde gözaltına alındığı ve savcının talebiyle 48 saatlik gözaltı kararı uygulanmıştı.

Yerel medya haberlerine göre, KDTP Genel Başkanı Damka'nın, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) temsilcileriyle yaşadığı gerginlik sonrasında bu parti temsilcilerinin şikayeti üzerine gözaltına alındığı iddia edildi. Kosova'da 9 Şubat 2023'te yapılan genel seçimlerde, Kosova Türklerine mecliste garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak için KDTP, YTHP ve Kosova Adalet Türk Partisi yarışmıştı.