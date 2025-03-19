Filipinler'de Duterte Yanlısı Yayıncıların Hesapları Askıya Alındı

Filipinler'de Duterte yanlısı SMNI medya kuruluşunun Facebook hesapları, nefret içerikleri nedeniyle Meta tarafından kapatıldı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:25
Filipinler'de Duterte Yanlısı Yayıncıların Hesapları Askıya Alındı

Filipinler'de Sosyal Medyada Şok Gelişme

Filipinler'de Eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yanlısı olarak bilinen Sonshine Media Network International (SMNI) adlı medya kuruluşunun Facebook hesapları, Amerikan teknoloji şirketi Meta tarafından kapatıldı.

Hesapların Kapatılma Nedeni

Filipinler'de yayın yapan Rappler internet sitesinin haberine göre, SMNI ve alt kuruluşlarının hesapları, "bir gruba karşı nefret veya aşağılamada bulunduğu ve zararlı ırksal yargılar kullandığı" gerekçesiyle askıya alındı. Meta, bu hesapların Facebook’un Topluluk Standartları ilkelerini ihlal ettiğini açıkladı.

İlgili Sayfaların Durumu

SMNI, alt kuruluşları olan DZAR 1026 ve SMNI Integrated News gibi sayfalarının hesaplarının da askıya alındığını doğrulayarak, bu gelişmenin kendileri açısından önemli bir kayıp olduğunu belirtti.

Duterte'nin Cezai Soruşturması

Öte yandan, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Duterte'nin görev süresi boyunca gerçekleştirilen "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında insanlığa karşı suçlar işlendiği iddialarıyla ilgili olarak Eylül 2021'de soruşturma başlatılmasına karar vermişti. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Duterte, 11 Mart 2023 tarihinde başkent Manila’daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındı.

UCM, 12 Mart'ta, Ön Dava Dairesi tarafından çıkarılan tutuklama emri kapsamında Duterte'nin insanlığa karşı suçlar nedeniyle yargılanmak üzere mahkemenin gözetimine teslim edildiğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de Devlet Sırlarını Satan Mühendise İdam Cezası
2
Gazze Hükümeti: İsrail, BM Ekiplerine Yönelik Saldırıyla Korkunç Bir Suç İşledi
3
İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze Saldırılarıyla İlgili Derin Endişelerini Dile Getirdi
4
Tekirdağ'da Lodos Deniz Ulaşımını Aksatıyor
5
İsrail Ordusu Kuneytra'da Askeri Noktalar İnşa Etmeye Devam Ediyor
6
Nazilli'de Yangında Hayatını Kaybeden İtfaiyeci İçin Sınıfta Duygu Dolu Anma
7
Tulkerim'de İsrail'in Yıkımına Dair Felaket Tablosu

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL