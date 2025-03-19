Filipinler'de Duterte Yanlısı Yayıncıların Hesapları Askıya Alındı

Filipinler'de Sosyal Medyada Şok Gelişme

Filipinler'de Eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yanlısı olarak bilinen Sonshine Media Network International (SMNI) adlı medya kuruluşunun Facebook hesapları, Amerikan teknoloji şirketi Meta tarafından kapatıldı.

Hesapların Kapatılma Nedeni

Filipinler'de yayın yapan Rappler internet sitesinin haberine göre, SMNI ve alt kuruluşlarının hesapları, "bir gruba karşı nefret veya aşağılamada bulunduğu ve zararlı ırksal yargılar kullandığı" gerekçesiyle askıya alındı. Meta, bu hesapların Facebook’un Topluluk Standartları ilkelerini ihlal ettiğini açıkladı.

İlgili Sayfaların Durumu

SMNI, alt kuruluşları olan DZAR 1026 ve SMNI Integrated News gibi sayfalarının hesaplarının da askıya alındığını doğrulayarak, bu gelişmenin kendileri açısından önemli bir kayıp olduğunu belirtti.

Duterte'nin Cezai Soruşturması

Öte yandan, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Duterte'nin görev süresi boyunca gerçekleştirilen "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında insanlığa karşı suçlar işlendiği iddialarıyla ilgili olarak Eylül 2021'de soruşturma başlatılmasına karar vermişti. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Duterte, 11 Mart 2023 tarihinde başkent Manila’daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındı.

UCM, 12 Mart'ta, Ön Dava Dairesi tarafından çıkarılan tutuklama emri kapsamında Duterte'nin insanlığa karşı suçlar nedeniyle yargılanmak üzere mahkemenin gözetimine teslim edildiğini duyurdu.