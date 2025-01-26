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Filistin Asıllı Polonyalılardan İsrailli Bakan Kisch'e Suç Duyurusu

Filistin asıllı Polonyalılar, İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch hakkında Gazze'de savaş suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 22:58
Filistin Asıllı Polonyalılardan İsrailli Bakan Kisch'e Suç Duyurusu

Filistin Asıllı Polonyalılar'dan Yanık Suç Duyurusu

Filistin asıllı Polonya vatandaşları, Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ülkeye gelen İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch hakkında suç duyurusunda bulundu. Kisch'in Gazze'de savaş suçu işlediği iddiasıyla, Varşova Başsavcılığı'na iletilen suç duyurusunda, bakanın tutuklanması talep ediliyor.

Gazze'de Savaş Suçları İddiası

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre, suç duyurusunu gerçekleştiren Polonyalılar, Kisch'in orduda görev yaptığı dönemde Gazze Şeridi’nde savaş suçu işlediğini öne sürdü. Özellikle, 2016'ya kadar orduda görev yapan Kisch'in, Gazze'ye yapılan saldırılar sırasında aile üyelerinin ölümlerinden sorumlu olduğu iddiaları dikkat çekiyor.

Netanyahu'nun Törene Katılımı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Kisch hakkında tutuklama kararı çıkarması nedeniyle Polonya'daki Auschwitz etkinliğine katılmayacağını bildirdi. Etkinlikte edindiğimiz bilgilere göre, Netanyahu'yu Eğitim Bakanı Kisch temsil edecek.

UCM Çıkardığı Tutuklama Emirleri

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Sivil toplum kuruluşları da, 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle Netanyahu dahil bazı İsrailli yetkililer hakkında suç duyurularında bulunuyor.

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