Filistin'den Gazze Yeniden İnşası İçin Arap-İslam Ülkelerine Çağrı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'nin yeniden inşası için Arap-İslam ülkelerinin ortak planı olarak benimsediği çağrısını yaptı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 03:15
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 03:15
Filistin'den Gazze Yeniden İnşası İçin Arap-İslam Ülkelerine Çağrı

Filistin'den Arap-İslam Ülkelerine Gazze Çağrısı

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Gazze'nin yeniden inşası için hazırlanan Filistin-Mısır planının Arap-İslam ülkelerinin ortak planı olarak benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlık Toplantısındaki Açıklamalar

Mustafa, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, uluslararası kuruluşların desteğiyle yürütülecek yeniden inşanın başında bağımsız bir otoritenin kurulacağını duyurdu. Bu otorite, mali ve idari açıdan bağımsız olacak ve nitelikli bir ekip tarafından yönetilecek.

Başarının Şartları

Gazze'nin yeniden inşası planının başarısının, çeşitli koşullara bağlı olduğunu vurgulayan Mustafa, bunlar arasında İsrail saldırılarının durdurulması, yerinden edilenlerin geri dönüşü, sınır kapılarının açılması ve inşaat malzemeleri ile ekipmanların girişine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Bağımsız Filistin Devleti ve Barış

Mustafa, bu planın yalnızca Gazze'nin değil, tüm Filistin'in yeniden hayat bulmasına olanak tanımakla kalmayıp, aynı zamanda bağımsız Filistin devleti için de önemli bir adım olacağını ifade etti. Bakan, İslami duruş birliğinin bölgedeki barış ve istikrar için kritik bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Destek İhtiyacı

Başbakan, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilerin İsrail’in artan terör faaliyetleri ve sistematik saldırılarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Filistinlilerin meşru haklarına ulaşabilmesi için İsrail'e karşı siyasi, diplomatik ve ekonomik baskının artırılması gerektiği çağrısında bulundu.

Barış ve Çözüm Arayışları

Mustafa, Kahire'deki 4 Mart tarihli Arap Birliği Zirvesi’nde, iki devletli çözüm temelinde adil bir barış sağlanması gerektiğini vurguladığı bildirdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemleri durdurması için uluslararası toplumdan ortak bir eylem çağrısı yaptı.

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