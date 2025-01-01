Filistin'e Destek İçin Yüz Binlerin Galata Köprüsü'nde Buluştuğu Eylem Sona Erdi

Filistin'e Destek İçin Galata Köprüsü'nde Yüz Binler Toplandı

Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylem, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde, 400 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirildi. Eylemin amacı, Filistin'deki katliamın durdurulmasıydı.

Sabah Namazının Ardından Dolaşan Kortejler

Katılımcılar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eminönü Yeni, Fatih ve Süleymaniye camilerinde kılınan sabah namazının ardından kortejler halinde Galata Köprüsü'ne yürüdü. Köprüye çıkan yolların trafiğe kapatılmasından dolayı bazı katılımcılar belirlenen noktalardan yürüyerek veya teknelerle alana ulaştı.

Güvenlik Önlemleri ve Sloganlarla Dolu Bir Eylem

Eylemde, katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları açarak, "Gazze'deki Soykırımı Durdurun" yazılı dev pankartlar taşıdı. Köprüde yürüyüş yapan kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar atarak, tekbir getirdi. Katılımcılar, çeşitli dövizler ve meşalelerle Filistin'e destek verdiler.

Coşku Dolu Anlar ve Dualar

Filistin'le ilgili şarkılara katılımcılar heyecanla eşlik etti. Eyleme, genç, yaşlı, kadın ve erkek katılımcılar ile birçok yabancı destek verdi. Yol boyunca kurulan dev ekranlardan eylemi takip etmek mümkün oldu. Katılımcıların sayısının 450 bin olduğu anons edildi.

Öne Çıkan Figürler ve Duygusal Mesajlar

Yürüyüşe katılanlar arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, birçok milletvekili ve STK liderleri de vardı. Konuşmalar sırasında katılımcular, Filistinli kardeşleri için dualar etti.

Ali’na Duygusal Görüşler

Eylemin coşkusunu değerlendiren katılımcılar, Gazze için birlik ve dayanışma mesajlarını vurguladılar. Emine Karataş, "Günahsız çocukların feryadı yüreğimizi dağlıyor" derken, Havva Topçu, "Yeni yılın ilk gününde dünyaya mesaj verdik" ifadesini kullandı.

Eylemin sonunda, Milli İrade Platformu Genel Sekreteri Hüseyin Kader tarafından yapılan dua ile etkinlik sona erdi. Katılımcılar, deniz yoluyla ve toplu taşıma araçlarıyla alandan ayrıldığında, duraklarda yoğunluk oluştu.

Hedef: Filistin'in Özgürlüğü

Galata Köprüsü'nde toplanan kalabalıklar, zulme karşı durma ve tüm mazlumların yanında olma kararlılığını yineledi. Bu eylem ile, Filistin'e olan desteklerinin her zaman güçlü kalacağı mesajı verildi.