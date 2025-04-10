Folklorun Önemi: Sabri Koz'dan Çarpıcı Açıklamalar

Edebiyat Durağı Programında Folklor Üzerine Konuştu

Esenler Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen aylık "Edebiyat Durağı" programının bu ayki konuğu, ünlü araştırmacı ve yazar Sabri Koz oldu. Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte moderatörlük görevini gazeteci Mehmet Nuri Yardım üstlendi.

Öğretmenlik Serüveni ve Folklor Araştırmaları

Yazar Sabri Koz, uzun yıllar öğretmenlik yaptığını belirterek, "Öğretmenlerin genellikle Türk dili, edebiyatı, kültürü, folkloru konularında çalışma yapmaları Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri onların üzerine biçilmiş bir görev gibidir" dedi. Koz, öğretmen okulundan mezun olduktan sonra folklor araştırmalarına ilgi duyarak kendisini bu alanda geliştirdiğini ifade etti ve "Yaklaşık 55 yıldır halk edebiyatı ve folklor çalışmaları yapıyorum" diye ekledi.

Değerli Eğitmenlerden Aldığı Destek

Koz, öğretmen okulunda kıymetli hocalarından ders aldığını aktararak, "İstanbul'a yüksek okula geldiğimde burada bambaşka bir ortamla karşılaştım. Orhan Şaik Gökyay, Behçet Necatigil, Cemil Yener, Enver Naci Gökşen gibi önemli isimlerden ders aldım. Özellikle Behçet Necatigil, halk kültürü konusundaki yazı stilimi geliştirmem konusunda bana yol gösterdi" dedi.

Folklorun Değeri ve Gençler Üzerine Düşünceleri

Sabri Koz, Türkiye'de 2. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte Türkçülük ve Milliyetçilik hareketlerinin başladığını belirterek, "Millet, millet olma özelliğini kendi benliğinden, kültüründen getirdiği pratiklerle kazanır" ifadesini kullandı. Gençlerin folklor konusunda daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Koz, "Halkımız folkloru oyun, türkü zannediyor. Oysaki milletin, halkın kültür olarak yarattığı her şey folklorun içine girer" dedi.

Koz, gençlerle dostluk kurarak onlara sık sık folklorik dersler verdiğini, "Keşke ben de bu çağda genç olsam" dediğini belirtti. Gençlerin umut ışığı olduğunu söyleyen Koz, bu alanda çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Yazarın Çalışmaları ve Katılımcılara Hediyesi

"Türk Kahvesi", "Bir Usta Bir Dünya: Metin And" gibi eserler kaleme alan Sabri Koz, "Yağmur Duası Kitabı", "Nasreddin Hoca Kitabı" ve "Karacaoğlan Kitabı"nı da yayına hazırlamış durumda. Program sonrasında Koz'un Zehra Hamarat Yardımcı ile birlikte emek verdiği "Ermeni Harfli Türkçe Kelile ve Dimne" çalışması katılımcılara hediye edildi.

Esenler Belediyesi Kültür Müdürlüğünün aylık hazırladığı "Edebiyat Durağı" programlarının bu ayki konuğu araştırmacı ve yazar Sabri Koz (sağda) oldu. Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü gazeteci Mehmet Nuri Yardım (solda) üstlendi.