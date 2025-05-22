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Fotokapanla Çevreyi Koruma: Başiskele'de Denetim Devrede

Başiskele'de fotokapanlar, çevre kirliliğine karşı etkili bir denetim aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:39
Fotokapanla Çevreyi Koruma: Başiskele'de Denetim Devrede

Fotokapanlı Denetimle Çevre Kirliliğine Geçit Yok!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, çevre kirliliğini önlemek ve doğal güzellikleri korumak amacıyla fotokapanlı denetim dönemi başladı. Belediye ekipleri, izinsiz atık dökümüne neden olan kişi ve kurumları tespit etmek için 3 hafta önce 7 noktaya fotokapanlar kurdu.

İlk Sonuçlar Olumlu

Başiskele'deki ücra ve kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlar sayesinde, bu süre zarfında izinsiz atık bırakan 7 kişi ve kurum hakkında cezai işlem uygulandı. Fotokapanlı denetim ile çevre kirliliği için caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

Atıkların Kaynağı Nedir?

Başiskele Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ahu Uğurlu Galip, çevresel güzelliklerin korunması için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Galip, özellikle tadilat ve inşaat atıkları gibi atıkların sıklıkla bırakıldığını aktardı.

Fotokapanların Taktiksel Yerleştirilmesi

Fotokapanların, bölgedeki hareket sirkülasyonunun az olduğu alanlara yerleştirildiğini belirten Galip, “Döküm yapan kişilerin tespitleri üzerinde çalışıyoruz. Şu anda 7 farklı bölgede fotokapanlarımız var,” dedi.

Başarı ve Gelecek Hedefleri

Galip, zaten mevcut atık toplama sistemlerinin bulunduğunu ve vatandaşların randevulu sistemle atıklarını kapılarından alabileceklerini belirterek, amaçlarının çevreyi korumak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda, fotokapanların enerji tasarruflu ve anlık çekim yapabilen türlerden seçildiğinin altını çizen Galip, çevre duyarlılığının artırılmasına yönelik olarak bilinçlendirme çalışmalarına da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kocaeli'de izinsiz atık dökümüyle çevre kirliliğine neden olan kişi ve kurumların belirlenmesi...

Kocaeli'de izinsiz atık dökümüyle çevre kirliliğine neden olan kişi ve kurumların belirlenmesi için fotokapanlı denetim dönemi başladı. Başiskele ilçesinde belediye ekipleri, tenha bölgelere gelişigüzel atık bırakanları tespit etmek amacıyla 3 hafta önce 7 noktaya, genellikle yaban hayatını gözlemlemek için kullanılan fotokapanlar kurdu. Başiskele Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ahu Uğurlu Galip, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kocaeli'de izinsiz atık dökümüyle çevre kirliliğine neden olan kişi ve kurumların belirlenmesi...

Kocaeli'de izinsiz atık dökümüyle çevre kirliliğine neden olan kişi ve kurumların belirlenmesi için fotokapanlı denetim dönemi başladı. Başiskele ilçesinde belediye ekipleri, tenha bölgelere gelişigüzel atık bırakanları tespit etmek amacıyla 3 hafta önce 7 noktaya, genellikle yaban hayatını gözlemlemek için kullanılan fotokapanlar kurdu. Başiskele Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ahu Uğurlu Galip, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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