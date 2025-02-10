Fransa, ABD'nin Çelik ve Alüminyum Vergilerine Karşı AB'yi Harekete Geçmeye Çağırdı

Fransa'dan AB'ye Acil Çağrı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi uygulama girişimine karşı önlem alması konusunda baskı yaptı.

Trump'ın Açıklamaları ve Fransa'nın Yanıtı

Barrot, Fransa'nın TF1 kanalına konuk olduğu programda, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini duyurmasının ardından Fransa ve Avrupa'nın cevap vermek zorunda olduğunu belirtti.

Barrot, "Hangi sektörlerin bu misilleme önlemlerine tabi tutulacağını belirleyecek olan kurum AB Komisyonudur." diyerek, AB'ye karşı olumsuz bir ticaret savaşına girmenin kimse için faydalı olmayacağını vurguladı.

AB Komisyonu'ndan Yanıt

AB Komisyonu, ilgili yazılı açıklamasında, ABD'den AB ürünlerine ek tarife uygulanması konusunda resmi bir bildirim almadıklarını, ancak böyle bir durumda karşılık vereceklerini duyurdu. Açıklamada, "AB, ihracatına tarife uygulanması için hiçbir gerekçe görmüyor. Avrupa'daki işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin çıkarlarını haksız önlemlerden korumak için tepki göstereceğiz." ifadeleri yer aldı.

Trump'ın Tarife Planları

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 gümrük vergisi açıklamasını yapmakla kalmayıp, Kanada ve Meksika'dan gelen çelik ve alüminyum ürünlerinin de bu tarifelere tabi olacağını bildirdi. Trump, yarın veya çarşamba günü mütekabiliyet esasına göre tarifeleri açıklayacağını belirterek, "Eğer onlar bizden %130 vergi alırken, biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak." ifadelerini kullandı.