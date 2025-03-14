Fransa'da 2024'te Irkçı Suçlar Yüzde 11 Arttı

Fransa'da 2024 Yılında Irkçı ve Din Karşıtı Suçların Artışı

Fransa'da 2024 yılında ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı suçlarda önemli bir artış yaşandı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı istatistik servisi SSMSI tarafından yayımlanan rapora göre, bu yıl toplam 16 bin suç kaydedilirken, 9 bin 400'ü yüksek ve orta seviyedeki suç kategorisine girdi.

2023 yılına göre %11'lik bir artış gösteren bu veriler, ülkenin mevcut sosyo-politik iklimini gözler önüne seriyor. Raporda 9 bin 400 yüksek ve orta seviyedeki suç arasında, 7 bininin yalnızca para cezasına yol açan suçlardan oluştuğu belirtildi.

Suç Türleri ve Mağdurlar

Orta seviyedeki irkçı suçların %58'inin hakaret, provokasyon veya alenen aşağılama şeklinde gerçekleştiği ifade edildi. Öte yandan, suçların mağdurlarının çoğunu 25 ila 54 yaş arasında erkekler ve ismi belirtilmeyen Afrika kökenli yabancılar oluşturuyor.

Başkent Paris'te ise ırkçı suç oranının, ülkenin geri kalanına göre 3-4 kat daha yüksek olduğu bilgisi de raporun dikkat çeken detayları arasında yer alıyor.