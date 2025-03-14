Fransa'da 2024'te Irkçı Suçlar Yüzde 11 Arttı

Fransa'da 2024 yılında ırkçı suçlar yüzde 11 artış göstererek 16 bin olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:01
Fransa'da 2024'te Irkçı Suçlar Yüzde 11 Arttı

Fransa'da 2024 Yılında Irkçı ve Din Karşıtı Suçların Artışı

Fransa'da 2024 yılında ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı suçlarda önemli bir artış yaşandı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı istatistik servisi SSMSI tarafından yayımlanan rapora göre, bu yıl toplam 16 bin suç kaydedilirken, 9 bin 400'ü yüksek ve orta seviyedeki suç kategorisine girdi.

2023 yılına göre %11'lik bir artış gösteren bu veriler, ülkenin mevcut sosyo-politik iklimini gözler önüne seriyor. Raporda 9 bin 400 yüksek ve orta seviyedeki suç arasında, 7 bininin yalnızca para cezasına yol açan suçlardan oluştuğu belirtildi.

Suç Türleri ve Mağdurlar

Orta seviyedeki irkçı suçların %58'inin hakaret, provokasyon veya alenen aşağılama şeklinde gerçekleştiği ifade edildi. Öte yandan, suçların mağdurlarının çoğunu 25 ila 54 yaş arasında erkekler ve ismi belirtilmeyen Afrika kökenli yabancılar oluşturuyor.

Başkent Paris'te ise ırkçı suç oranının, ülkenin geri kalanına göre 3-4 kat daha yüksek olduğu bilgisi de raporun dikkat çeken detayları arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suriye Politikası ve Güvenlik Vizyonunu Açıkladı
2
Göç İdaresi'nden Uygur Türkleri Açıklaması: 'Sınır Dışı İddiaları Gerçek Dışı'
3
İngiltere İkinci Kez Ukrayna Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak
4
Samsun'da Elektrikli Bisikletle Otomobil Çarpıştı: Baba ve Kızı Yaralı
5
Mersin'de Tır Kazası: 2 Ölü
6
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
7
Edirne Valiliği Kosova'da İftar Programı Düzenledi

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın