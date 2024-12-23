DOLAR
35,19 -0,04%
EURO
36,64 0,17%
ALTIN
2.954,76 0,45%
BITCOIN
3.275.046,24 2,56%

Fransa'da François Bayrou Yeni Hükümeti Kurdu

Fransa'da, François Bayrou yeni hükümetini kurdu. Aşırı sağcıların onayı iddiaları sosyal medyada tartışma yaratıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 21:55
Fransa'da François Bayrou Yeni Hükümeti Kurdu

Fransa'da François Bayrou Yeni Hükümeti Kurdu

Fransa'da, Michel Barnier hükümetinin muhalefetin gensoru önergesiyle düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 13 Aralık'ta François Bayrou'yu başbakan olarak atadı. Bayrou, Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler tarafından yeni hükümetini kurduğunu açıkladı.

Yeni Kabine Kadrosu

Bayrou'nun yeni kabinesinde önemli isimler yer almakta. Eski Başbakan Elisabeth Borne Eğitim Bakanı, Manuel Valls de Denizaşırı Topraklar Bakanı olarak atandı. Maliye Bakanlığı'na Eric Lombard getirilirken, Adalet Bakanı olarak eski İçişleri Bakanı Gerald Darmanin görev aldı. Sağlık Bakanlığı'na Catherine Vautrin, Kamu Hizmeti Bakanlığı'na Laurent Marcangeli, Tarım Bakanlığı'na Annie Genevard, Spor ve Gençlik Bakanlığı'na Marie Barsacq, Çevre Bakanlığı'na ise François Rebsamen atandı.

Aşırı Sağcıların Rolü Tartışılıyor

Öte yandan, yeni hükümetin aşırı sağcıların "onayını" aldığı iddiaları sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı. Gensoru önergesi ile devrilen Barnier hükümetinin aşırı sağcıların örtük desteğine sahip olduğu eleştirileri, yeni kabine için de gündeme geldi. Hauts-de-France Bölgesi Başkanı Xavier Bertrand, Bayrou'nun kendisine Adalet Bakanlığı teklifinde bulunduğunu, ancak aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin muhalefeti nedeniyle bu göreve atanmadığını belirtti.

Bertrand, "Yeni tekliflerine rağmen, (aşırı sağcı lider) Marine le Pen'in onayıyla kurulan Fransa hükümetine katılmayı reddediyorum." dedi.

Başbakan Ataması ve Hükümetin Geleceği

Fransa, haziranda yapılan erken genel seçimlerde tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edememişti. Macron, meclisin en küçük partisi olan Cumhuriyetçilerden Michel Barnier'i başbakan olarak atamıştı. Ancak Barnier hükümeti, halk iradesini yansıtmadığı gerekçesiyle eleştirildi. Gensoru önergesi, 331 milletvekilinin desteğiyle 288'e ulaşarak hükümeti düşürdü ve Fransa'da 62 yıl aradan sonra muhalefetin sunduğu bir önergeyle hükümetin düşmesi yaşandı.

Şimdi de yeni başbakan François Bayrou'nun liderliğindeki hükümet, muhalefetin gensoru önergesi tehdidiyle karşı karşıya. Azınlık hükümetinin de uzun ömürlü olabileceği konusunda kuşkular var.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı: Beyaz Masa Hattı Taklit Ediliyor
2
Şile Açıklarında Gemide Yangın: Müdahale Devam Ediyor
3
İsrail Yönetimi, Kuzey Hava Sahasını Uçuşlara Kapadı
4
İstanbul'da 'Karabağ'dan İstanbul'a Halı Sergisi' Açıldı
5
Ankara'da 8 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
6
Sarıkamış Şehitleri Anısına Fener Alayı Düzenlendi
7
Almanya'da Noel Pazarı Saldırganının Vasiyeti Araçta Bulundu

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor