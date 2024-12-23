Fransa'da François Bayrou Yeni Hükümeti Kurdu

Fransa'da, Michel Barnier hükümetinin muhalefetin gensoru önergesiyle düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 13 Aralık'ta François Bayrou'yu başbakan olarak atadı. Bayrou, Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler tarafından yeni hükümetini kurduğunu açıkladı.

Yeni Kabine Kadrosu

Bayrou'nun yeni kabinesinde önemli isimler yer almakta. Eski Başbakan Elisabeth Borne Eğitim Bakanı, Manuel Valls de Denizaşırı Topraklar Bakanı olarak atandı. Maliye Bakanlığı'na Eric Lombard getirilirken, Adalet Bakanı olarak eski İçişleri Bakanı Gerald Darmanin görev aldı. Sağlık Bakanlığı'na Catherine Vautrin, Kamu Hizmeti Bakanlığı'na Laurent Marcangeli, Tarım Bakanlığı'na Annie Genevard, Spor ve Gençlik Bakanlığı'na Marie Barsacq, Çevre Bakanlığı'na ise François Rebsamen atandı.

Aşırı Sağcıların Rolü Tartışılıyor

Öte yandan, yeni hükümetin aşırı sağcıların "onayını" aldığı iddiaları sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı. Gensoru önergesi ile devrilen Barnier hükümetinin aşırı sağcıların örtük desteğine sahip olduğu eleştirileri, yeni kabine için de gündeme geldi. Hauts-de-France Bölgesi Başkanı Xavier Bertrand, Bayrou'nun kendisine Adalet Bakanlığı teklifinde bulunduğunu, ancak aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin muhalefeti nedeniyle bu göreve atanmadığını belirtti.

Bertrand, "Yeni tekliflerine rağmen, (aşırı sağcı lider) Marine le Pen'in onayıyla kurulan Fransa hükümetine katılmayı reddediyorum." dedi.

Başbakan Ataması ve Hükümetin Geleceği

Fransa, haziranda yapılan erken genel seçimlerde tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edememişti. Macron, meclisin en küçük partisi olan Cumhuriyetçilerden Michel Barnier'i başbakan olarak atamıştı. Ancak Barnier hükümeti, halk iradesini yansıtmadığı gerekçesiyle eleştirildi. Gensoru önergesi, 331 milletvekilinin desteğiyle 288'e ulaşarak hükümeti düşürdü ve Fransa'da 62 yıl aradan sonra muhalefetin sunduğu bir önergeyle hükümetin düşmesi yaşandı.

Şimdi de yeni başbakan François Bayrou'nun liderliğindeki hükümet, muhalefetin gensoru önergesi tehdidiyle karşı karşıya. Azınlık hükümetinin de uzun ömürlü olabileceği konusunda kuşkular var.