Fransa'da Gençlerin Ruh Sağlığı Kovid-19 Döneminde Kötüleşti

Yeni bir çalışma, Fransa'da gençlerin ruh sağlığının Kovid-19 salgınıyla ciddi şekilde bozulduğunu ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:33
Fransa'da Gençlerin Ruh Sağlığı Kovid-19 Döneminde Kötüleşti

Fransa'da Gençlerin Ruh Sağlığı Kovid-19 Döneminde Kötüleşti

Yapılan yeni bir araştırma, 2019 yılında başlayan Kovid-19 salgınının, Fransa'da gençlerin ruh sağlığını önemli ölçüde olumsuz etkilediğini gösterdi.

Tıp dergisi JAMA Network Open'da yayımlanan bu araştırma, salgının genç bireyler üzerindeki etkisine ışık tutuyor. Ocak 2016 ile Haziran 2023 tarihleri arasında Fransa ulusal sağlık sigortası veri tabanından elde edilen 25 yaş altındaki 20 milyondan fazla genç bireyin verileri incelendi.

Araştırmanın sonuçları özellikle Kovid-19 döneminde gençlerin terapiye başvurma oranında, ruh sağlığı tedavisi alma, hastaneye yatış ve antidepresan özellikli reçeteli ilaç kullanımında belirgin bir artış olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca, ruh sağlığı için ilaç kullanımının tüm yaş ve cinsiyet gruplarında arttığı ancak salgın sonrası dönemde bu artışın çok daha belirgin olduğu vurgulandı. Araştırmada, ağır ruh sağlığı vakalarında kullanılan lityum ve klozapin gibi ilaçların reçetelendirilmesinin 6 yaşından itibaren arttığı da belirtildi.

Bu bulgular, sağlık sisteminin yetersizliğine ve gençlerin ruh sağlığını etkileyen sosyal sorunlara eş zamanlı olarak eğilmeyi gerektiren bir mücadeleye ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP'li Özdemir'den Ferdi Tayfur'un Vefatı Üzerine Açıklama
2
İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
3
Adıyaman'da Kayıp Nuriye Parmaksız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
4
Kartal'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
5
Devlet Sanatçısı Ayla Erduran Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Ankara'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
7
Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan Rekor Yolcu Sayısı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak