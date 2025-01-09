Fransa'da Gençlerin Ruh Sağlığı Kovid-19 Döneminde Kötüleşti

Yapılan yeni bir araştırma, 2019 yılında başlayan Kovid-19 salgınının, Fransa'da gençlerin ruh sağlığını önemli ölçüde olumsuz etkilediğini gösterdi.

Tıp dergisi JAMA Network Open'da yayımlanan bu araştırma, salgının genç bireyler üzerindeki etkisine ışık tutuyor. Ocak 2016 ile Haziran 2023 tarihleri arasında Fransa ulusal sağlık sigortası veri tabanından elde edilen 25 yaş altındaki 20 milyondan fazla genç bireyin verileri incelendi.

Araştırmanın sonuçları özellikle Kovid-19 döneminde gençlerin terapiye başvurma oranında, ruh sağlığı tedavisi alma, hastaneye yatış ve antidepresan özellikli reçeteli ilaç kullanımında belirgin bir artış olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca, ruh sağlığı için ilaç kullanımının tüm yaş ve cinsiyet gruplarında arttığı ancak salgın sonrası dönemde bu artışın çok daha belirgin olduğu vurgulandı. Araştırmada, ağır ruh sağlığı vakalarında kullanılan lityum ve klozapin gibi ilaçların reçetelendirilmesinin 6 yaşından itibaren arttığı da belirtildi.

Bu bulgular, sağlık sisteminin yetersizliğine ve gençlerin ruh sağlığını etkileyen sosyal sorunlara eş zamanlı olarak eğilmeyi gerektiren bir mücadeleye ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.