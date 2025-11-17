Fransa-Ukrayna 10 Yıl Savunma Ortaklığı: 100 Rafale ve SAMP/T Anlaşması

Fransa ve Ukrayna 10 yıllık savunma ortaklığı için niyet mektubu imzaladı

Fransa ve Ukrayna arasında, içinde yaklaşık 100 adet Rafale savaş uçağı alımının da bulunduğu 10 yıllık savunma ortaklığına dair niyet mektubu imzalandı. Anlaşma, başkent Paris’te gerçekleştirilen resmi ziyaret kapsamında atılan adımlarla şekillendi.

Görüşmeler ve törensel karşılama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa’ya resmi ziyarette bulundu. Zelenskiy, Paris’teki Villacoublay Askeri Üssü’nde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından askeri törenle karşılandı. İki lider, savunma sanayii temsilcileriyle bir araya geldi ve toplantının ardından ortak niyet mektubu imzalandı.

Anlaşmanın kapsamı

İmzalanan niyet mektubu, yaklaşık 100 Rafale savaş uçağı alımını, yeni nesil SAMP/T hava savunma sistemlerini, GMF 300 radarlarının tedarikini ve insansız hava platformları ile dron önleme sistemlerinin sağlanmasını kapsıyor. Fransız Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre tüm ekipmanlar yeni üretim olacak ve Fransız ordusunun envanterinden karşılanmayacak.

"Rusya savaşmayı seçiyor, Ukrayna’nın caydırıcılığını artırmalıyız"

Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı açıklamada: "Her şey barış için hazır ancak savaşı sürdürme kararını tek başına alan taraf Rusya’dır. Bizim hedefimiz Ukrayna’yı kendi hava sahasını koruyabilecek ve yeni saldırıları caydırabilecek bir kapasiteye ulaştırmaktır" ifadelerini kullandı. Macron ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde Ukrayna’ya dron önleme sistemleri ve güdümlü mühimmat sevkiyatlarının devam edeceğini belirtti ve 2027 öncesi barış umudunu dile getirdi.

Zelenskiy: "Ukrayna savunması için tarihi bir gün"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy anlaşmayı "Ukrayna savunması için tarihi bir gün" olarak nitelendirdi. Zelenskiy, 100 Rafale, yeni nesil SAMP/T hava savunma sistemi, uzun menzilli radarlar ve fırlatma sistemleriyle Ukrayna’nın hava savunma yapısının tamamen değişeceğini, bazı üretim süreçlerinin Ukrayna’da ortak tesislerle yapılmasının değerlendirildiğini vurguladı. Zelenskiy, Fransa’nın desteğinin savaşın gidişatında belirleyici olduğunu söyledi.

Ortak askeri değerlendirme ve dron forumu

İmza töreninin ardından Zelenskiy ve Macron, Paris’teki Mont Valerien'i ziyaret ederek çok uluslu karargah ve üst düzey Fransız askeri yetkililerle kapalı bir değerlendirme toplantısı yaptı. Zelenskiy daha sonra Fransa tarafından düzenlenen Fransız-Ukrayna Dron ve Havacılık Forumuna katıldı. Forumda Rafale’in silah entegrasyonu, GMF 300 radarlarının sahadaki rolü, ortak dron üretimi ve Ukrayna’da yeni ortak tesislerin kurulması konuları ele alındı.

Teslimat takvimi ve uzun vadeli strateji

Fransa Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, teslimatların aşamalı olarak 2035 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Ukrayna tarafı ise bu anlaşmayı ülkenin uzun vadeli hava kuvvetleri stratejisinin parçası olarak görüyor; Zelenskiy yönetimi F-16, Gripen ve Rafale platformlarını içeren toplam 250 savaş uçaklık modern bir filo hedeflediğini ifade etti.

