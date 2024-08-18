Fransız Sinemasının Efsanesi Alain Delon Hayatını Kaybetti

Alain Delon'un Vefatı

Dünyaca tanınan Fransız aktör Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti. Delon'un ailesi, ünlü oyuncunun Fransa’nın Aisne kentindeki Douchy'deki evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sinema Kariyeri

Alain Delon, Plein Soleil, Notre Histoire ve L'Eclisse gibi klasikleşmiş filmlerde rol alarak döneme damgasını vurdu. 1935 doğumlu olan Delon, 1960'lardan 1980'lere kadar Avrupa'nın en popüler aktörlerinden biri olarak tanındı.

Başarıları

Ünlü film Notre Histoire'ndaki etkileyici performansıyla Cesar Sinema Ödülleri'nde Erkek Oyuncu César Ödülü'nü kazanmıştı. Yakışıklılığı ve oyunculuk yeteneğiyle hafızalarda yer eden Delon, Fransa'nın unutulmaz başrol oyuncuları arasında anılacaktı.