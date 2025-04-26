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Gambiyalı Diplomat Isatou Jobe, YTB'yi Ziyaret Etti

Gambiya Dışişleri Bakanlığı'ndan Isatou Jobe, YTB'yi ziyaret ederek Türkçe eğitiminin kariyerine katkılarını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 17:36
Gambiyalı Diplomat Isatou Jobe, YTB'yi Ziyaret Etti

Gambiyalı Diplomat Isatou Jobe YTB'yi Ziyaret Etti

Gambiya Dışişleri Bakanlığında görevliyken, 2014 yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) ile Türkçe eğitimi alan Isatou Jobe, yıllar sonra YTB'yi ziyaret etti. Ziyareti, Gambiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Lang Yabou’nun başkanlığındaki bir heyetle gerçekleştirdi.

Jobe, Türkçe Eğitiminin Katkısını Vurguladı

YTB'den alınan bilgilere göre, Jobe, KATİP programıyla aldığı Türkçe eğitiminin kariyerine büyük katkılar sağladığını belirtti. Jobe, "Gambiyalıyım ama aynı anda kendimin 'Türk' olduğunu söylüyorum. Bu nedenle YTB'ye, Türk Devleti'ne ve Türk halkına teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Kariyerinde Önemli Adımlar

Türkiye’de kendisine "Ayşe" denildiğini dile getiren Jobe, KATİP programına katılmasının ardından Gambiya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görev yaptığını ve şu anda Gambiya Dışişleri Bakanlığı’nda Türkiye’den sorumlu başkatip olarak çalıştığını ifade etti. Türkiye ile Gambiya arasındaki diplomatik ilişkileri geliştirmek amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Jobe, “İkili ilişkilerimizi geliştirmek için buraya geldik. Gambiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ile YTB’ye resmi temaslar için geldim.” dedi.

YTB Başkanı Eren'den Teşekkür

YTB Başkanı Abdullah Eren, Gambiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Yabou ve Jobe’yi YTB’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, KATİP programı ve Türkiye burslarının önemine değindi. Jobe'nin kendisini "Gambiyalı bir Türk" olarak tanımlamasının iki ülke arasındaki bağların ne kadar derinleştiğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Eren, "KATİP programımız çok önemli bir program. Bu yıl Gambiya’dan KATİP programına 4 katılımcı misafirimiz oldu; aralarında iki diplomat, bir gazeteci ve bir akademisyen bulunuyor. Isatou Jobe’yi, yani Ayşe Jobe Hanımı burada görmek bizim için büyük bir onur. Katılımı için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. Eren, Jobe'nin Türkiye'ye olan minnettarlık duygularına tanıklık ettiklerini de dile getirdi.

KATİP Programı Hakkında

YTB tarafından her yıl düzenlenen “Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı” (KATİP) ile dünyanın farklı ülkelerinden kamu görevlileri, akademisyenler, diplomatlar ve araştırmacılar Türkiye’de Türkçe eğitimi alıyor. Üniversitelerin dil merkezlerinde verilen eğitimler yaklaşık 10 ay sürerken, KATİP katılımcıları ayrıca kurum ziyaretleri, kültürel geziler, akademik seminerler ve sosyal/sportif aktiviteler gibi çeşitli etkinliklere de katılmaktadır.

Gambiya Dışişleri Bakanlığında görevliyken 2014'te Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar...

Gambiya Dışişleri Bakanlığında görevliyken 2014'te Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) kapsamında Türkçe eğitimi alan Isatou Jobe (sağ 3), yıllar sonra Gambiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Lang Yabou’nun başkanlığındaki heyetle YTB’yi ziyaret etti.

Gambiya Dışişleri Bakanlığında görevliyken 2014'te Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar...

Gambiya Dışişleri Bakanlığında görevliyken 2014'te Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) kapsamında Türkçe eğitimi alan Isatou Jobe (sağ 3), yıllar sonra Gambiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Lang Yabou’nun başkanlığındaki heyetle YTB’yi ziyaret etti.

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