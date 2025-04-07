Gana'da Afrika Kara Kuvvetleri Zirvesi Başladı

Afrika kıtasının en önemli savunma ve güvenlik buluşmalarından biri olan Afrika Kara Kuvvetleri Zirvesi (ALFS), Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın başkenti Akra'da başladı. Yaklaşık 40 ülkeden üst düzey askeri yetkililer ve 300'e yakın personel bu önemli zirvede bir araya geldi.

Zirvenin amacı, kara kuvvetleri arasında işbirliğini güçlendirmek ve ortak güvenlik sorunlarına çözüm bulmaktır. Her yıl düzenlenen zirve, Afrika'daki kara kuvvetleri komutanlarını, ortak ülke temsilcilerini, akademisyenleri ve diğer hükümet yetkililerini bir araya getiriyor. Bu yılki tema ise 'Gelişen Güvenlik Ortamı İçin Kara Kuvvetlerini Optimize Etmek' olarak belirlendi.

Zirve kapsamında, Afrika ülkelerinden üst düzey kara kuvvetleri komutanları, karşılıklı ilişkileri geliştirme, güncel güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunma ve ortak tehditlere karşı işbirliğini güçlendirme fırsatı elde edecek.

ABD'nin Akra Büyükelçisi Virginia E. Palmer, açılışta yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlerin ülkeleri ve bölgeleri istikrarsızlaştırmaya çalışan ve gelişen tehditlere karşı uyumlu hale getirilmesinin önemine dikkat çekti. Palmer, Gana'nın güvenlik ihracatçısı olarak önemli bir demokratik model olmaya devam ettiğini belirterek, "ABD olarak Gana ile bu zirveye ev sahipliği yapmaktan ve Afrika kıtasındaki ortaklarımızla bu çabaya destek vermekten gurur duyuyoruz." dedi.

ABD Kara Kuvvetleri Güney Avrupa-Afrika Komutanı Tümgeneral Andrew C. Gainey, zirvenin ortak güvenlik sorunlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Gainey, "Ortak ev sahipliğimiz için Gana Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederim. Başarılı bir zirve için gerekli zemini hazırladılar. Tüm misafirlerimizle verimli ve etkili bir hafta geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Gana Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Lawrence Kwaku Gbetanu da, zirve kapsamında düzenlenen paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle bölgesel güvenliğin artırılmasına yönelik somut adımlar atılmasının hedeflendiğini vurguladı.