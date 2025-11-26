Gaziantep Büyükşehir 39 Noktada Her Sabah 15 Bin Kişiye Sıcak Çorba İkramı

Gaziantep Büyükşehir, kent genelinde kurduğu 39 noktada her sabah 06.00-07.00 arasında günlük 15 bin kişiye ücretsiz sıcak çorba ikram ediyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:21
Gaziantep Büyükşehir 39 Noktada Sabahları Sıcak Çorba İkramı Yapıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kurduğu 39 çorba ikram noktası ile soğuk kış sabahlarında vatandaşların içini ısıtıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, her gün 15 bin kişiye ücretsiz sıcak çorba ikramı yapıyor. Pratik büyük bardak tasarımı ve ekmek ikramıyla hizmet, sabah saatleri 06.00-07.00 arasında sunuluyor.

Zaman kazandırıyor, cep harçlığı koruyor

Fabrikada vardiyasına yetişmeye çalışan işçilerden okuluna giden öğrencilere kadar her kesimden vatandaş uygulamadan yararlanıyor. İşçiler zaman kazanırken öğrenciler de kahvaltı masraflarından tasarruf edebiliyor.

Noktalar ihtiyaç ve yoğunluklara göre belirlendi

Çorba noktalarının konumları; hastaneler, organize sanayi bölgesine giden servislerin güzergahları, yoğun otobüs durakları ile Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep İslami Bilimler ve Teknoloji Üniversitesi gibi alanları kapsayacak şekilde belirlendi. Çorbaları, Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri hazırlıyor.

Vatandaşların memnuniyeti

Çorba ikram noktasından yararlanan Mustafa Demez, çalışma için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, "Kışın ortasında sabah işe giden arkadaşlarımız olsun bizler olalım yararlanıyoruz. 1’inci sınıf çorba ikramı var çok beğeniyoruz, severek içiyoruz. Bardak olarak verilmesi de daha pratik ve portatif. Çorbayı içiyoruz içimiz ısınarak işe gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şıh Mehmet Yağcı ise hizmeti beğendiğini ifade ederek, "Allah Başkan Fatma Şahin’in eksikliğini vermesin. Millet hep memnun. İşçiler sabah kalkıyor fabrikaya giderken buradan faydalanıyor. Burada hem çorba güzel hem çalışanlar çok iyi" dedi.

Fabrika işçisi Kadir Şermet de her gün fırsat buldukça ikram noktasından yararlandığını aktararak, "Hizmeti çok iyi buluyorum. Kimi gençler var durumları olmuyor sabah kahvaltısını çorbayla yapıyor ücretsiz bir şekilde. Sıcak çorba soğuk havalarda insanın içini ısıtıyor" diye konuştu.

