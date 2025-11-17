Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Zürafalar ve Bakıcı Ali Görgel'in Sıra Dışı Dostluğu

Maskot zürafalarla yıllara yayılan bağ ziyaretçileri büyülüyor

Dünya sıralamasında dördüncü, Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın maskotları zürafalar ile bakıcıları Ali Görgel arasında oluşan bağ, görenlerin ilgisini çekiyor.

Hayvanat bahçesine getirildiğinde bir yaşında olan, uzun yıllar kendisine eş bulunamadığı için yalnız yaşayan erkek zürafa ile Kayseri’deki Hayvanat Bahçesi’nde yaklaşık 9 yıl önce dünyaya gelen dişi zürafa ve bakıcıları Ali Görgel arasındaki dostluk, ziyaretçilerin şaşkınlık ve beğenisini topluyor.

23 yıl önce henüz 7 yaşındayken Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na getirilen zürafaya 20 yıldır bakıcılık yapan Görgel, aynı zamanda 9 yıldır dişi zürafaya da bakıyor. Bakıcı ile erkek zürafa arasındaki yakınlaşma, Görgel’in bir zamanlar zürafaya kuru incir vermesiyle başladı ve zaman içinde sevgi ve dostluğa dönüştü.

Görgel, zürafalara duyduğu sevgi için "çocuklarım" ifadesini kullanıyor; zürafalara kimi zaman "oğlum" ve "kızım" veya "gelinim" diye sesleniyor. Zürafalar da özellikle beslenme saatlerindeki ilginç sevinç gösterileriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler, geldiği ilk günden beri zürafaların bakıcılığını yapan Görgel ile aralarındaki bağı hayranlıkla izliyor. Görgel, zürafalara düzenli bakım ve beslenme uygulamalarını her gün titizlikle sürdürdüğünü belirtiyor ve duyduğu mutluluğu dile getiriyor.

Görgel şöyle diyor: "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, beni buraya bakıcı olarak aldı. Geldiğimizde erkek zürafa 3 yaşındaydı, dişi zürafa o zaman yoktu. Şu anda erkek 30, dişi de 12 yaşında. Bu hayvanlar biraz nazik, ürkek hayvanlar. Yanında panik yapmadığın süre içinde her zaman herkes sevebilir. Biz de öyle bir yaklaşımla girdiğimiz için hayvanlarla bir duygusal bağımız oluştu. Bu bağ öyle gelişti ki ‘baba ile evlat’ gibi olduk desem abartmamış olurum".

Bakım rutinleri hakkında da Görgel şu bilgileri veriyor: "Sabah geldiğimizde rutin olarak yemleri var. Onları verdikten sonra günümüzün meyvesi ne varsa öğleden sonra tekrar onu veriyoruz. Temizliklerini, gerekli bakımlarını yapıyoruz ve ilaçlarını verdikten sonra mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Genellikle yoncamız ve samanımız var, zürafalara yonca ve saman veriyoruz. Bunun yanı sıra kuru incir, kuru üzüm ve yer fıstığı veriyoruz. Yani doğal ne varsa o kuru yemişleri, sebze ve meyveleri veriyoruz".

Görgel, zürafalarla kurdukları bağın karşılık bulmasından büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak şunları ekliyor: "Bu zürafalar olmadıktan sonra hiç yaşamak istemem. İkisi de bir evlat gibi benim yanımda öyle kıymetlilerdir. İkisini de isimleriyle çağırdığım zaman ikisi de tepkisini rahat bir şekilde veriyor. Yani duygusal olarak öyle bir bağımız var. Benim gelmediğim gün, sabah geldiğimde biraz stresli oluyorlar. Gözleri beni arıyor. Bizim her günümüz bir anı, her günümüz aynı. Bizim için fark etmiyor. Ben gece hava çok soğuk veya eksi derecelerde olduğunda sabaha kadar burada beklediğimi bilirim. Bir nevi artık onlarla bir baba oğul ya da kız ile baba gibi olduk. Benim için çok değerliler ve onları seviyorum. İnşallah nasip olursa bize bir de yavru verirse, ondan sonra daha çok mutlu oluruz".

Zürafalar, bakıcıları arasındaki ilişkinin duyulmasının ardından en çok ziyaret edilen hayvanlar arasına girdi; özellikle beslenme saatleri yoğun ilgi görüyor ve ziyaretçiler bu dostluğa hayran kalıyor.

DÜNYA SIRALAMASINDA DÖRDÜNCÜ, TÜRKİYE'NİN İSE EN BÜYÜK HAYVANAT BAHÇESİ OLAN GAZİANTEP DOĞAL YAŞAM PARKI'NIN MASKOTLARI OLAN ZÜRAFALAR İLE BAKICILARI ALİ GÖRGEL ARASINDA OLUŞAN BAĞ, GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.