Gaziantep'in Minik Piyanistleri Danubia Talents'ta Dünya Şampiyonu Oldu

Gaziantep'te yaşayan İdil Gümüşburun ve Berika Budumlu, piyano öğretmeni Renata Çavdar ile tamamladıkları 3 yıllık eğitimin ardından uluslararası arenada büyük bir başarı elde etti. 10 yaşındaki ikili, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Danubia Talents yarışmasında Estonya, Japonya, Almanya, Fransa ve İtalya'dan gelen rakipleriyle sahneye çıktı ve jüriden tam not alarak dünya birinciliğine ulaştı.

Çocukların ailelerinin desteği ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başlayan kariyer yolculuğu önce yerel festivaller, ardından uluslararası yarışmalarla devam etti. İkili, düetlerindeki uyum ve sahne hâkimiyetiyle dikkat çekti; başarının yalnızca aynı anda tuşlara basmaktan değil, "aynı ritimde nefes almak ve duyguyu birlikte piyanoya yansıtmak"tan geçtiğini gösterdiler.

"Bizim için çok büyük ve unutulmaz bir deneyim oldu"

"3 yıldır piyano çalıyorum ve bu süreçte çok gururluyuz. İlk defa yurt dışında bir yarışmaya gidiyoruz. Bu yüzden hem çok mutlu olduk hem de çok gururlandık. Piyano çalmaya tamamen kendi isteğimle başladım. Zamanla dersleri anlamaya başladım, öğretmenimle birlikte birçok eser öğrendim. Tuşlarla, yani piyanoyla kendimi çok daha iyi ifade ettiğimi fark ettim. Fazıl Say’dan da ilham aldım. İşte benim hikâyem böyle başladı. Ailem bu süreçte bana her zaman destek oldu. Evimizde her gün düzenli olarak çalıştım. Yarışmalara ve festivallere katıldım. Piyanist olmak istiyorum ve bu mesleği devam ettirmek istiyorum. Kazandığımız başarılarla birlikte çok şaşırdım, gururlandım ve mutlu oldum. 10. Danubia Talents yarışmasına katıldık. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yarıştık. Bu bizim için çok büyük ve unutulmaz bir deneyim oldu"

"Biz birbirimizi tamamlamayı biliyoruz"

"Annemin telefonunda sürekli piyano videoları görüyordum. Bu videolardaki müziklerin nasıl ve neden böyle çıktığını çok merak ettim. Sonra onları dinlemeye başladım, piyanoyla ilgili videolar izledim. Annem de bu ilgimi görünce bana bir öğretmen buldu. Öğretmenimle çalışmaya başladıktan sonra büyük festivallere ve yarışmalara katıldık. Ve sonunda dünya şampiyonu olduk. Çok mutlu oldum, çok şaşırdım, heyecanlandım. Yarışma heyecanı da bu mutluluğu daha da artırdı. Estonya, Macaristan, Japonya, Almanya, Fransa ve İtalya’dan yarışmacılar vardı. Hepsini dinleyince çok iyi çaldıklarını düşündük ama sonra kendimize baktık. Biz de çok güzel çalıyorduk. O zaman birinci olabileceğimizi anladık. Düet çalmak sadece iki kişinin aynı anda tuşlara basması değildir; iki kişinin aynı ritimde nefes alması ve duygularını birlikte piyanoya yansıtmasıdır. Bunun için güven ve özgüven gerekir. Ben İdil’i çok seviyorum, onun da beni sevdiğini düşünüyorum. Berika ile de çok iyi bir ekibiz. Çalışma sürecimiz çok eğlenceliydi; sürekli çalışıyor, sürekli gülüyorduk. Bence biz birbirimizi tamamlamayı biliyoruz. Düette gerçekten çok iyi uyum sağlıyoruz"

Ailelerden gurur ve destek

Minik şampiyon Berika'nın annesi Şahika Budumlu duygularını şöyle dile getirdi:

"Aslında piyanist olsun diye başlamadık. Başlarken yarışmalara katılmak ya da böyle bir yolculuğa çıkmak gibi bir niyetimiz yoktu. Ancak müziğe çok büyük bir ilgisi vardı. Biz de bu ilgiyi doğru yönlendirmek için bir müzik eğitmeniyle çalışmaya başladık. Hocamızın yönlendirmesiyle önce küçük festivallere katıldık. Ardından yarışmalara katılmaya başladılar. Bu yarışmalardan aldıkları derecelerle birlikte öğretmenleri, onları daha da geliştirecek farklı ve zorlayıcı repertuvarlar verdi. Böylece her geçen gün kendilerini daha ileri taşıdılar. Sonrasında Budapeşte’deki Danubia Talents gibi önemli yarışmalara katılarak orada da büyük başarılar elde ettiler. Onları sahnede, o büyük ışıkların altında görmek bizim için tarifsiz bir gurur kaynağıydı. Emeklerinin karşılığını almalarını izlemek bizi çok mutlu etti. Çünkü bu süreç gerçekten çok disiplin isteyen, uzun ve emek dolu bir yol. Hem bizi hem de ülkemizi gururlandırdılar. Hedefleri arasında daha çok çalışmak, farklı uluslararası yarışmalara katılmak ve oralarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek var. Biz de aile olarak her zaman yanlarında olacağız"

Diğer şampiyonun annesi Mine Gümüşburun ise başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

"Çok gurur verici bizim için. Sanat onların karakterini şekillendiren çok önemli bir faktör. Bunu düşünerek başlamıştık bu yol ama buralara geleceğini açıkçası öngörememiştik. Çok mutluyuz onların başarısından dolayı. İnşallah daha iyi başarılara adım atmalarını diliyoruz. Aile bence en önemli faktör onların arkasındaki güç. İnşallah onlar için en iyisini yapabiliyoruzdur diye umut ediyorum"

İdil ve Berika, kazandıkları bu başarıyı bir basamak olarak görüp, farklı uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmeye devam etmeyi hedefliyor.

GAZİANTEP’TE YAŞAYAN İKİ MİNİK PİYANİST İDİL GÜMÜŞBURUN VE BERİKA BUDUMLU, 3 YILLIK EĞİTİMLERİNİN ARDINDAN ULUSLARARASI ARENADA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU.