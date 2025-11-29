Gaziantep’te 200 captagon hap ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te jandarma operasyonunda 200 adet captagon hap, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi; şüpheli M.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:03
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda 200 adet captagon hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun detayları

Kaçakçılıkla ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, Nurdağı ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.A. yol kontrolü esnasında durduruldu.

Şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada ele geçirilenler arasında 200 adet captagon hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 102 adet tabanca mermisi ve 1 adet cep telefonu yer aldı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen M.A. tutuklandı.

