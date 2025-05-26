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Gaziantep'te Afet Yardım Görevlilerine Ruh Sağlığı Eğitimi

Gaziantep'te, afet yardım görevlilerine yönelik Ruh Sağlığı Farkındalık Eğitimi projesi başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:48
Gaziantep'te Afet Yardım Görevlilerine Ruh Sağlığı Eğitimi

Gaziantep'te Ruh Sağlığı Eğitimleri Verildi

Gaziantep’te, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Doğal Afet Mağdurlarını Desteklemek, Yardım Görevlileri İçin Ruh Sağlığı Farkındalık Eğitimi" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Projenin Amacı ve İçeriği

Bu kapsamda, afetten etkilenen bireylere destek sunmak amacıyla modüler eğitim materyalleri hazırlandı. Eğitimler, yardım görevlilerine yardım sürecinde mağdurlara empatiyle yaklaşma, kültürel hassasiyet gösterme ve ruh sağlığına dair bilinçli destek sunma konularında bilgiler vermeyi amaçladı.

Toplantı ve Katılımcılar

İstasyon Gaziantep Eğitim Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, projenin büyük bir ihtiyacı karşılayarak afet sonrası ruh sağlığını korumayı hedeflediğini vurguladı.

Taşkın, "6 Şubat 2023'te yaşanan 'asrın felaketi' sonrası, yaraları sarmak ve şehirleri yeniden inşa etmek üzere durmaksızın çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Eğitim Sunumu ve Soru-Cevap

İletişim Uzmanı Deniz Aygün Bayram, projenin detayları hakkında bilgi verirken, toplantının sonunda katılımcıların sorularını Doç. Dr. Bora Bayraktar ile birlikte yanıtladı.

Toplantıya, Gaziantep ve Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlükleri, AFAD, Kızılay, UMKE personeli yanı sıra akademisyenler ve psikologlar da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının proje ortaklığında Gaziantep'te, "Doğal Afet Mağdurlarını...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının proje ortaklığında Gaziantep'te, "Doğal Afet Mağdurlarını Desteklemek, Yardım Görevlileri İçin Ruh Sağlığı Farkındalık Eğitimi" projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

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