Gaziantep'te Eski Eşi Tarafından Öldürülen Şerife Gelmeli'nin Cenazesi Morgda

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Şerife Gelmeli (32) adlı kadın, boşandığı eski eşi İbrahim Halil Caymaz (32) tarafından öldürüldü.

İddiaya göre, 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Caymaz, Gelmeli'nin evine geldi. Eve girip kapıyı kilitledikten sonra çıkan tartışma sırasında Caymaz, 2 çocuk annesi Gelmeli'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Zanlı daha sonra aynı bıçakla kendisini ağır yaraladı.

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere morga kaldırıldı. Cenazenin yakınları tarafından teslim alındıktan sonra Kayseri'de defnedileceği bildirildi.

Zanlının hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

GAZİANTEP'TE BOŞANDIĞI ESKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ŞERİFE GELMELİ'NİN CENAZESİ, ADLİ TIPTA TAMAMLANAN OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN YAKINLARINA TESLİM EDİLMEK ÜZERE MORGA KALDIRILDI.