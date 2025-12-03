Gaziantep'te Eski Eşi Tarafından Öldürülen Şerife Gelmeli'nin Cenazesi Morgda

Gaziantep'te boşandığı eski eşi tarafından öldürülen Şerife Gelmeli'nin otopsi sonrası cenazesi morga kaldırıldı; zanlının hastanede tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:47
Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Şerife Gelmeli (32) adlı kadın, boşandığı eski eşi İbrahim Halil Caymaz (32) tarafından öldürüldü.

İddiaya göre, 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Caymaz, Gelmeli'nin evine geldi. Eve girip kapıyı kilitledikten sonra çıkan tartışma sırasında Caymaz, 2 çocuk annesi Gelmeli'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Zanlı daha sonra aynı bıçakla kendisini ağır yaraladı.

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere morga kaldırıldı. Cenazenin yakınları tarafından teslim alındıktan sonra Kayseri'de defnedileceği bildirildi.

Zanlının hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?