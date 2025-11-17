Gaziantep’te JASAT, 20 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezalı İ.C.'yi Yakaladı
Şehitkamil ilçesinde koordineli operasyon
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. isimli şahıs, saklandığı adreste yakalandı.
Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GAZİANTEP’TE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI.