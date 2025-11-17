Gaziantep’te JASAT, 20 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezalı İ.C.'yi Yakaladı

Gaziantep'te JASAT ekipleri, Şehitkamil'de düzenlenen operasyonda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C.'yi yakaladı; şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:46
Şehitkamil ilçesinde koordineli operasyon

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. isimli şahıs, saklandığı adreste yakalandı.

Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

