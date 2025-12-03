Gaziantep’te kaybolan 13 yaşındaki Eye Ahmet Hatay’da bulundu

Gaziantep’te 2 gün önce kaybolan 13 yaşındaki Eye Ahmet, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 23:41
Olayın gelişimi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki Eye Ahmet, 2 Aralık 2025 öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Aile, tüm aramalara rağmen bir iz bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp çocuğun güvenlik kamerasına, yanında bir erkek çocukla sokakta yürürken yansıyan görüntüleri endişeyi artırdı; baba İhlas Haber Ajansı aracılığıyla yardım çağrısında bulundu.

Bulunma ve işlemler

İhbarı takiben Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü. Görüntülerde yer alan erkek şahıs ile Eye Ahmet, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalandı. Bulunan Eye Ahmet, tamamlanan yasal işlemler sonrasında ailesine teslim edildi; diğer şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emniyetin açıklaması

Hatay Emniyeti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2 Aralık 2025 tarihinde Gaziantep ilinde meydana gelen ve ulusal basına da yansıyan ’Kayıp şahıs-çocuğun kaçırılması alıkonulması’ olayı ile ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda A.Ç.’nin (erkek) annesinin, Kırıkhan ilçesinde yaşadığı tespit edilmiş ve ikamette arama yapılmış, akabinde her iki çocuğun gidebileceği yerler üzerinde detaylı araştırma yapılmış, 3 Aralık 2025 günü Antakya ilçesinden Kırıkhan ilçesine seyir halinde oldukları bilgisi alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda mağdure E.A. (kız) ile A.Ç. (erkek) bulunmuştur"

