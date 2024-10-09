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Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 20:10
Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İslahiye'de Yangın Serinletildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ormanlık bir alanda meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

İdilli Mahallesi ile Boğaziçi Mahallesi arasındaki Almadin Dağı'nda, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Hızlı Müdahale ile Yangın Kontrol Altına Alındı

Bölgedeki yangına, Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğü tarafından 2 helikopter, 8 arazöz, 8 su tankı, bir ilk müdahale aracı ve 100 personel sevk edildi. Ayrıca, İslahiye İtfaiye Amirliği'ne bağlı 7 iş makinesi ve 5 itfaiye aracı da yangına destek verdi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları hala sürmektedir.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.Gaziantep'in...

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.Gaziantep'in...

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.Gaziantep'in...

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.Gaziantep'in...

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.Gaziantep'in...

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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