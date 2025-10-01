Gaziantep'te Ortaokul Öğrencileri 'Pedal Çevir' Projesiyle Elektrik Üretiyor

Yayın Tarihi: 01.10.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:40
Şehitkamil ilçesindeki Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu'nda hayata geçirilen "Pedal Çevir Geleceği Aydınlat Projesi" kapsamında, sınıflara yerleştirilen sabit bisikletlerle elektrik üretiliyor.

Teneffüslerde bisiklete binmek için sıraya giren öğrenciler, pedal çevirerek yanlarındaki akülere elektrik depoluyor. Üretilen enerji okulun aydınlatmasında, telefon şarjında ve çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.

Proje, öğrencilerin verimli vakit geçirmesini ve çevre bilinciyle yetişmesini hedefliyor. Okul yönetimi, ilerleyen dönemde bisiklet sayısını artırarak daha fazla öğrencinin projeden yararlanmasını planlıyor.

Projenin fikir sahibi olan bilişim öğretmeni Ömer Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 aydır proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. Güneş, söz konusu projeyle bu yıl İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te finale kaldıklarını ifade etti ve şunları ekledi:

"Bizler bu bisikletleri otobüs duraklarınına, alışveriş merkezleri ve sınıfların koridorlarına koyacağız. Pedal çevirme süresince elektrik üretilecek. Bu üretilen elektrik ile sınıflar, otobüs durakları ve alışveriş merkezlerinin aydınlatmasında kullanılabilecek."

Güneş, ayrıca toplu taşıma kartlarıyla entegre bir sistem düşündüklerini belirterek, sistemi şu şekilde anlattı: "Birey toplu taşıma kartını okutup pedal çevirmeye başlıyor. Üretilen elektrik aküde depolanıyor. Bu sayede durakların, alışveriş merkezlerinin (AVM) ve sınıfların aydınlatması sağlanabilecek. Ayrıca pedal çeviren kişiler ürettikleri elektrik karşılığında belirli bir miktar kazanç elde edebilecek. Bu kazanç toplu taşımada veya belediyenin anlaşmalı işletmelerinde kullanılabilecek."

Projenin uygulamasında aktif rol alan 8. sınıf öğrencisi Necati Adsoy, proje sayesinde topluma faydalı olmayı amaçladıklarını belirterek, "En çok toplu taşıma duraklarında kullanılabileceğini düşündük. Hayalim yazılım mühendisi olmak ve bu projeyi daha da geliştirip hayatın her alanına taşımak." dedi.

Adsoy, bisikletlerin ilerleyen dönemde sokak başlarına ve evlerin önüne de yerleştirilebileceğini belirterek projenin geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Gaziantep'te ortaokul öğrencileri, sınıflarına yerleştirilen bisikletlerle pedal çevirerek hem elektrik üretiyor hem de okuldaki bazı alanların aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

