Gaziantep'te Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Kişi Öldü, 2 Yaralı

Gaziantep-Adana otoyolunun İncesu mevkisinde otomobil ile tır çarpıştı; sürücü M.A. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:01
Kaza Detayları

Gaziantep-Adana otoyolunun İncesu mevkisinde meydana gelen kazada, M.A. (31) idaresindeki 27 BGN 25 plakalı otomobil ile M.E. (61) yönetimindeki 27 EB 922 plakalı tır çarpıştı.

Kaza sonucu araçlarda bulunan kişiler arasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Müdahale ve Hastane Süreci

Ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, otomobil sürücüsü M.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

