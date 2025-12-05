Gaziantep’te Şanlıdere Caddesi Yenileniyor: Ulaşım Rahatlıyor

Gaziantep’te Şanlıdere Caddesi ulaşımı rahatlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şanlıdere Caddesinde yaşanan ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla yürüttüğü kapsamlı dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Kentsel dönüşüm kapsamında açılan cadde, konforlu ve hızlı bir trafik akışına uygun modern bir koridora dönüştürülüyor.

Projenin kapsamı ve uygulamalar

Proje, Cemal Gürsel ve İnönü Mahalleleri arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor. Yol genişletme ve altyapı yatırımları tamamlanırken, toplam 156 yapının kamulaştırma ve yıkım süreçleri de gerçekleştirildi. Cephe yenilemeleri ile toplam 15 bin metrekarelik alanda mahalle dokusuna uygun, estetik bir görünüm hedefleniyor.

Trafik ve ulaşımda beklenen iyileşme

Proje tamamlandığında Özdemir Bey Caddesinden giriş yapan sürücüler, Cengiz Topel Caddesine kesintisiz ulaşım sağlayabilecek. Koridor boyunca oluşturulan 2x2 yol yapısı ve 4 sinyalize kavşak sayesinde trafik güvenliği ve akıcılığın artması hedefleniyor.

Sosyal düzenleme ve estetik dokunuşlar

Aydınlatma, sokak sağlıklaştırma ve mahalle parkları gibi düzenlemelerle Şanlıdere Caddesi, sadece bir ulaşım yolu olmaktan çıkarılarak modern ve düzenli bir yaşam alanına dönüştürülecek. Ayrıca mural sanat çalışmalarıyla bölgenin kimliği güçlendiriliyor.

Şanlıdere Caddesi projesi, hem trafik yükünü hafifletmeyi hem de mahalle yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bütüncül bir dönüşüm sunuyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞANLIDERE CADDESİ’NDE YAŞANAN ULAŞIM SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN KAPSAMLI DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YENİ BİR ULAŞIM AKSI OLARAK AÇILAN CADDE, KONFORLU VE HIZLI BİR TRAFİK AKIŞINA UYGUN MODERN BİR KORİDORA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR.