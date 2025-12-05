Gaziantep’te Şanlıdere Caddesi Yenileniyor: Ulaşım Rahatlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şanlıdere Caddesi’ni 2x2 koridora dönüştürerek trafik akışını ve mahalle yaşamını iyileştiriyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:39
Gaziantep’te Şanlıdere Caddesi Yenileniyor: Ulaşım Rahatlıyor

Gaziantep’te Şanlıdere Caddesi ulaşımı rahatlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şanlıdere Caddesinde yaşanan ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla yürüttüğü kapsamlı dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Kentsel dönüşüm kapsamında açılan cadde, konforlu ve hızlı bir trafik akışına uygun modern bir koridora dönüştürülüyor.

Projenin kapsamı ve uygulamalar

Proje, Cemal Gürsel ve İnönü Mahalleleri arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor. Yol genişletme ve altyapı yatırımları tamamlanırken, toplam 156 yapının kamulaştırma ve yıkım süreçleri de gerçekleştirildi. Cephe yenilemeleri ile toplam 15 bin metrekarelik alanda mahalle dokusuna uygun, estetik bir görünüm hedefleniyor.

Trafik ve ulaşımda beklenen iyileşme

Proje tamamlandığında Özdemir Bey Caddesinden giriş yapan sürücüler, Cengiz Topel Caddesine kesintisiz ulaşım sağlayabilecek. Koridor boyunca oluşturulan 2x2 yol yapısı ve 4 sinyalize kavşak sayesinde trafik güvenliği ve akıcılığın artması hedefleniyor.

Sosyal düzenleme ve estetik dokunuşlar

Aydınlatma, sokak sağlıklaştırma ve mahalle parkları gibi düzenlemelerle Şanlıdere Caddesi, sadece bir ulaşım yolu olmaktan çıkarılarak modern ve düzenli bir yaşam alanına dönüştürülecek. Ayrıca mural sanat çalışmalarıyla bölgenin kimliği güçlendiriliyor.

Şanlıdere Caddesi projesi, hem trafik yükünü hafifletmeyi hem de mahalle yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bütüncül bir dönüşüm sunuyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞANLIDERE CADDESİ’NDE YAŞANAN ULAŞIM SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞANLIDERE CADDESİ’NDE YAŞANAN ULAŞIM SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN KAPSAMLI DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YENİ BİR ULAŞIM AKSI OLARAK AÇILAN CADDE, KONFORLU VE HIZLI BİR TRAFİK AKIŞINA UYGUN MODERN BİR KORİDORA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞANLIDERE CADDESİ’NDE YAŞANAN ULAŞIM SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN...

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Sedasyon Davasında Hapis Talebi
2
E-sigara Riskleri Artıyor: Uzmanlardan Kritik Sağlık Uyarısı
3
Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'nda Açılış: Akın ve Sarı Altın Fiyatlarını Gündeme Taşıdı
4
İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi
5
Adıyaman'da İş Makinesinin Deldiği Doğal Gaz Borusu Alarmı
6
Kilis’in 1525 Tarihli Mevlevihanesi Restorasyonla Yeniden Açıldı
7
Diyarbakır'da Kadın Girişimciliği Zirvesi: Vali Zorluoğlu'ndan Kritik Mesaj

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi