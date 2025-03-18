Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı

Gaziantep'te Silah Kaçakçılığına Karşı Önemli Operasyon

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir silah kaçakçılığı operasyonunda, 5 şüpheli yakalandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçaklığına karşı kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 33 fişek ve 54,43 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi gibi suç unsurlarını ele geçirdi.

Yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Bu operasyon, Gaziantep’teki silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.