Gaziantep’te Tekvandocu Baba 3 Kızını Milli Tekvandocu Yaptı

Gaziantep’te 44 yıllık spor hayatına sahip olan Veysel Döşüçukur, 'spor yapsınlar ve eğlensinler' diye spor salonuna götürdüğü üç kızının, babalarının izinden giderek milli tekvandocu olduğunu açıkladı.

Babanın spor geçmişi ve katkısı

56 yaşındaki Veysel Döşüçukur, Türkiye ve Avrupa dereceleriyle dolu bir kariyere sahip. Metinde yer alan bilgilere göre Döşüçukur 11 yaşında tekvando ile tanıştı ve ayrıca 1980 yılında tekvandoyla başladığını belirtmiş; 44 yıllık aktif spor yaşamında birçok madalya kazandı.

Döşüçukur, sporculuktan antrenörlüğe yükseldi ve Gaziantep ile Türk tekvandosuna katkı sundu. Kızlarını antrenmanlara götürerek hem evde baba hem salonda hoca rolünü üstlendi; onları ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırladı.

Döşüçukur sözlerinde, '1980’li yıllardan bu yana tekvando sporuyla uğraşmaktayım. Geçmişimde Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa derecelerim oldu. 1990’lı yıllardan bu yana Türk tekvandosuna, Gaziantep’imizin tekvandosuna antrenör olarak katkı sunmaya çalışıyorum,' diyerek katkılarını ve başarı sürecini özetledi.

Kız kardeşlerin başarıları ve kariyerleri

Babalarının izinden giden üç kız kardeş Zehra Göçer (28), Elif Döşüçukur (26) ve Tülay Döşüçukur (23) hem Türkiye hem de Avrupa düzeyinde dereceler elde ederek milli sporcu oldular.

Zehra Göçer başarılarını anlatarak, 'Yaklaşık 15 yıl profesyonel olarak tekvando sporuyla uğraştım. 10 Türkiye şampiyonluğum, uluslararası yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülüklerim, ümitler Avrupa üçüncülüğüm, kulüpler Avrupa şampiyonluğum var. Babamın önderliğinde üç kız kardeş tekvando yaptık,' dedi.

Elif Döşüçukur, '8 yaşında başladığım bu serüven babamın bizi maçlara götürmesiyle başladı. Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları derecelerimizle beraber babamızı gururlandırdığımızı düşünüyoruz,' ifadelerini kullandı.

Tülay Döşüçukur ise, '10 yaşında iken tekvandoya başladım. Ailemin, ablamın ve babamın öncülüğü sayesinde tekvandoya başladım. Onların azmiyle çalışarak çok güçlü bir şekilde müsabakalara hazırlandık,' şeklinde konuştu.

Gelecek hedefleri ve devam eden destek

Döşüçukur, kızlarının yeni başarılara koşması için desteğini sürdürüyor. 'Salonda antrenör, evde baba oldum, kızlarımı tekvandoya teşvik ettim,' diyen Döşüçukur, kızlarının uluslararası platformlarda ülkelerini başarıyla temsil ederek İstiklal Marşı’nı okutacaklarına inandığını vurguladı.

Kız kardeşler de babalarının yetiştirdiği sporcu profiliyle genç sporculara örnek olmayı ve başarı hikayelerini sürdürmeyi amaçlıyor.

