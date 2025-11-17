Gaziantep’te Terzi Nuray Elçi, Kızları İçin Makine Başına Döndü

Gaziantep’te terzilikte ikinci bahar: Nuray Elçi iş yeri açtı

11 yaşında başlayan meslek, kızları için yeniden hedef oldu

Gaziantep’te 11 yaşında çırak olarak terziliğe başlayan, 20 yaşında evlendikten sonra işine ara veren 40 yaşındaki Nuray Elçi, 10 yıllık molanın ardından kızlarını okutmak için yeniden makine başına geçti.

İlkokulu bitirdikten sonra ailesine destek olmak amacıyla mesleğe adım atan Elçi, zamanla kalfa ve usta oldu. Evde komşuların onarım ve daraltma taleplerini karşılayarak başlayan çalışma hayatı, kızlarının eğitimi için kendi iş yerini açmaya karar vermesiyle bir adım daha ileri taşındı.

Şahinbey ilçesi Beşyüzevler Mahallesi’nde dükkan kiralayan Elçi, işe 2 dikiş makinesi ve gerekli malzemelerle başladı. Kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede günde ortalama 12 saat çalışarak hem kızlarının eğitim masraflarını karşılıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Elçi, mesleğe küçük yaşta başlamasının eğitimini engellediğini ancak çocuklarının iyi eğitim alması için tüm imkânlarını seferber ettiğini vurguladı. Lisede öğrenim gören iki kızı bulunan Elçi, azmiyle çevresine örnek oluyor.

Elçi, anılarını şu sözlerle paylaştı: 'Mesleğimi çok seviyorum. Dikiş dikmeyi çok seviyordum. 10 yaşındaydım. Sabah 05.00 gibi kalkıyordum. Annemin siyah makinesi vardı ve sürekli dikiş yapmaya çalışıyordum. Bir defa parmağımı diktim. İğne içinde kaldı ama ben yine devam ettim.'

Çalışma yaşamından ve hedeflerinden de bahseden Elçi, 'Okuyup hemşire olmak istedim ancak maddi zorluklar nedeniyle 11 yaşında çalışmaya başladım. Epey aradan sonra kendi iş yerimi 8 yıl önce kurdum. Çok şükür müşterim de var. Ben okuyamadım, fakat çocuklarım mağdur olmasın diye çabalıyorum. Eşime de destek oluyorum.' dedi.

Ayrıca Elçi, yaklaşık 10 yıldır ev yemekleri yapıp satarak aile bütçesine katkı sağladığını belirterek, azimli çalışmasıyla hem ev ekonomisini hem de çocuklarının eğitimini sürdürebildiğini aktardı.

