Gaziantep'te Trajik Dalış: Baba ve Kız Boğuldu

Gaziantep'te Üzücü Bir Olay

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, Balıkalan Mahallesi'nde bir baba ve kızı, serinlemek amacıyla girdiği gölette boğuldu. Olay, 38 yaşındaki Hamit Çelik ve 15 yaşındaki kızı Gönül Çelik'in gölete girdikten sonra bir süre gözden kaybolmasıyla başladı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Durumun fark edilmesi üzerine, bölgeye derhal arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Adana ve Adıyaman'dan gelen uzman ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, baba ve kızının cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze İşlemleri

Hayatını kaybeden baba ve kızının cenazeleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay, çevredeki halkı derinden üzdü ve göletler gibi su kaynaklarında dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.