Gaziantep'te Yaralı Kartal HAYDİ Ekiplerine Teslim Edildi

Gaziantep'te Yaralı Kartal HAYDİ Ekipleri Tarafından Tedavi Altına Alındı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, Şehitkamil ilçesinde yürüttükleri önleyici kolluk devriyesi sırasında doğada yorgun ve yaralı olduğu tespit edilen bir kartalı fark etti.

Ekipler tarafından yakalanan yırtıcı kuşun ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tekrar doğaya kazandırılmak üzere Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edilerek tedavi sürecine alındı.

Yapılan Müdahale ve İzleme

Olay yerine gelen HAYDİ ekipleri, kartalın güvenli şekilde yakalanması ve sağlık durumunun değerlendirilmesi için gerekli önlemleri aldı. Kuşun tedavisi başlatıldı ve rehabilitasyon süreci planlandı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi tarafından yürütülecek izleme sonrası kartalın uygun koşullarda doğaya salınması hedefleniyor.

GAZİANTEP’TE YARALI HALDE BULUNAN KARTAL, TEDAVİ ALTINA ALINDI