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Gaziantep'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 16:03
Gaziantep'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yer alan Büyükpınar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Hızla alev alan ağaçlık alan, bölgedeki sakinleri endişelendirdi.

İhbar Üzerine Hızla Müdahale

Olayın bildirilmesi üzerine, Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgeye çok sayıda araç ve personel ile sevk edildi.

4 Saatlik Müdahale ile Yangın Kontrol Altına Alındı

Ekipler, yaklaşık dört saat süren yoğun bir mücadele ile yangını kontrol altına almayı başardı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

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