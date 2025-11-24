Gaziosmanpaşalı Minik Karateci Kaan Ayaz Tac Türkiye Şampiyonu

Gaziosmanpaşa Belediyesi SK sporcusu Kaan Ayaz Tac, Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi kata 7 yaş kategorisinde altın madalya kazandı; Batur Alp Yılmaz bronz aldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 21:37
Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kaan Ayaz Tac, Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi kata dalı 7 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

Bağcılar'da tatamiyi salladı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmanın üç aşamalı ligin açılış etabı, Bağcılar Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Açılış etabında gösterdiği üstün performansla öne çıkan Kaan Ayaz Tac, rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı.

Minik sporcunun ulusal arenada elde ettiği bu zafer, hem ailesi hem de ilçe halkı için büyük gurur kaynağı oldu. Aynı turnuvada Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Batur Alp Yılmaz ise üçüncülük elde ederek bronz madalya sevinci yaşadı.

