Gazipaşa D-400'de Kaza: 70 Yaşındaki Mustafa Yalçın Hayatını Kaybetti
Otomobilin çarptığı yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirdi
Kaza, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi D-400 Karayolu üzerinde, Ekmel Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü Batuhan A.'nın yaptığı 42 BZA 88 plakalı Toyota marka otomobil, Mustafa Yalçın (70) isimli yaşlı adama çarptı.
Olay yerine yönlendirilen polis ve sağlık ekiplerine 112 Acil çağrı Merkezi üzerinden ihbar yapıldı. Sağlık ekipleri, Mustafa Yalçın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yalçın'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
