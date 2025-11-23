Gazipaşa D-400'de Kaza: 70 Yaşındaki Mustafa Yalçın Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde D-400 Karayolu'nda otomobilin çarptığı 70 yaşındaki Mustafa Yalçın yaşamını yitirdi; sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 23:41
Otomobilin çarptığı yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirdi

Kaza, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi D-400 Karayolu üzerinde, Ekmel Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü Batuhan A.'nın yaptığı 42 BZA 88 plakalı Toyota marka otomobil, Mustafa Yalçın (70) isimli yaşlı adama çarptı.

Olay yerine yönlendirilen polis ve sağlık ekiplerine 112 Acil çağrı Merkezi üzerinden ihbar yapıldı. Sağlık ekipleri, Mustafa Yalçın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yalçın'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

