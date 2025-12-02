Gazipaşa’da 3 Aralık Dünya Farkındalık Günü Özel Öğrencilerle Kutlandı

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:08
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 3 Aralık Dünya Farkındalık Günü kapsamında özel gereksinimli öğrencilerin katılımıyla anlamlı bir program düzenlendi. Etkinliğe Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata ve ilçe protokolü katıldı; programda birlik, dayanışma ve toplumsal farkındalık mesajları verildi.

Programın öne çıkan anları

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri, özel öğrencilerin Kaymakam Korkutata ve protokol üyeleriyle birlikte sahaya çıkarak gerçekleştirdiği futbol maçı oldu. Tribünlerden yükselen alkışlar ve öğrencilerin mutluluk dolu anları, etkinliğe renk kattı.

Futbol müsabakasının ardından gün; çeşitli oyunlar, gösteriler ve etkileşimli aktivitelerle devam etti. Özel gereksinimli öğrencilerin özgüvenli ve coşkulu katılımı, toplumda farkındalık oluşturmanın önemine bir kez daha dikkat çekti.

Etkinlik sonunda organizasyona katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür edilirken, farkındalığın sadece bu özel günle sınırlı kalmayıp yıl boyunca sürmesi temennisinde bulunuldu.

