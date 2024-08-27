Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor: Can Kaybı 40 Bini Aştı

İsrail'in Saldırıları Sonrası Gazze'de Artan Can Kaybı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, can kaybının 40 bin 476'ya ulaştığı bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılara dair güncel bilgiler paylaştı.

Son 48 Saatte Üç Katliam

Yapılan açıklamada, son 48 saatte çeşitli bölgelere gerçekleştirilen saldırılarda 41 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 113 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze’deki durumu kritik hale getiren bu gelişmelerle birlikte, toplamda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 476 olarak kaydedildiği ve yaralı sayısının 93 bin 647’ye yükseldiği ifade edildi.

Enkaz Altında Kalanlar

Açıklamada ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak bu duruma müdahale edemeyen sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.