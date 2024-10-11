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Gazze'deki Kriz: 400 Bin Filistinli Hayati Tehlike ile Karşı Karşıya

İsrail'in hastaneleri kuşatma çabaları nedeniyle Gazze'de 400 bin Filistinli tehlikede. Acil yardım çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:07
Gazze'deki Kriz: 400 Bin Filistinli Hayati Tehlike ile Karşı Karşıya

Gazze Hükümeti: Acil Yardım Çağrısı

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hastaneleri hedef almasının sonuçları hakkında ciddi bir uyarı yaptı. Hükümet, 400 bin Filistinlinin hayatının tehlikede olduğunu belirtti.

Doktorlardan Üzücü Uyarı

Kemal Advan Hastanesi'nden bir doktor, hastanedeki yakıt yetersizliğinin 24 saat içerisinde sağlık hizmetlerinin durmasına yol açabileceğini vurguladı.

“Kemal Advan Hastanesi'nde ileri derecede sağlık hizmeti sunabiliyoruz,” diyen doktor, “Ancak yakıt sağlanmazsa, yalnızca burada değil, Endonezya ve Avde hastanelerinde de hizmetler sona erecek. Gerçek bir sağlık felaketi yaşanabilir.” şeklinde konuştu.

İsrail Ordusu ve Hava Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yönelik kuşatmaları 6 gündür devam ediyor. 7 Ekim'de başlayan saldırılarda, özellikle sivil alanlar büyük zararlara uğradı.

Yaklaşık 17 bin çocuk ve 11 bin 378 kadın da dahil olmak üzere 42 bin 65 Filistinli hayatını kaybetti. Halka yönelik yardımların kesilmesi ve hastanelerin hedef alınması ciddi bir insani krize yol açıyor.

Uluslararası Toplumun Tepkisi

Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası toplumu acil yakıt yardımı konusunda harekete geçmeye çağırdı. “Gazze'nin kuzeyinde yoğun bakım hizmeti verebilecek başka hastane yok. Tüm dünyaya, uluslararası insan hakları kuruluşlarına, Gazze'deki hastanelere yakıt ulaştırılması için ivedilikle yardım çağrısında bulunuyoruz.” açıklamasında bulunuldu.

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