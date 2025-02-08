DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.462.221,35 -0,55%

Gazze'den Serbest Bırakılan 3 İsrailli Esir, Kassam Tugaylarına Teşekkür Etti

3 İsrailli esir, Gazze'de Kassam Tugayları'na teşekkür ederek, hükümetlerine anlaşmayı sürdürme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:59
Gazze'den Serbest Bırakılan 3 İsrailli Esir, Kassam Tugaylarına Teşekkür Etti

Gazze'den Serbest Bırakılan 3 İsrailli Esir, Kassam Tugaylarına Teşekkür Etti

Hamas ile İsrail arasında gerçekleştirilen esir takasının beşinci turunda, Gazze'de serbest bırakılan 3 İsrailli esir, İzzeddin el-Kassam Tugayları'na hayatta kalmalarında yardımcı oldukları için teşekkürlerini ilettiler. Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah'ta düzenlenen törende, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmeden önce yaptıkları açıklamalarda, Hamas’ın silahlı kanadının İbranice Sözcüsü'ne hitap ettiler.

Hükümetlerine Başarısızlık Eleştirisi

İsrailli esirler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini “başarısız” olarak nitelendirerek, ateşkes ve esir takası anlaşmasının sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar. Almanya-İsrail çifte vatandaşı Ohad Ben Ami, esir ailelerine hükümete baskı yapma çağrısında bulunarak, “Gazze'deki tüm esirlerin evlerine geri dönmesinin tek yolu anlaşmanın tamamlanmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Duygusal Mesajlar

Ami, İsrail hükümetine yönelik eleştirilerini sürdürerek, “7 Ekim'de başarısız oldunuz ve askeri baskıyla bizi serbest bırakmayı başaramadınız. Şimdi bir anlaşma yoluyla serbest bırakılıyorum.” dedi. Aynı törende, kardeşi Gazze'de bir bombardıman sonucu hayatını kaybeden Eli Sharabi de öfkesini dile getirerek, “İsrail hükümetine çok kızgınım.” diye belirtti. Sharabi, Kassam Tugayları'na teşekkür ederek müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Kassam Tugayları'na Minnet

Diğer bir esir olan Or Levy ise, “Yaralandığımda benimle ilgilenen Kassam Tugaylarına teşekkür ederim, onlar sayesinde hayattayım.” diyerek, askerliğin zorluklarına değindi. Levy, askeri yollarla esirlerin serbest bırakılamayacağını ve anlaşmanın sürmesi gerektiğini vurguladı.

Esir Takası Süreci

Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli esir serbest bırakıldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA, 42 Filistinlinin Batı Şeria'dan, 3’ünün Doğu Kudüs’ten, 20’sinin Gazze'ye ve 7’sinin ülke dışına çıktığını bildirdi. Ayrıca, 7 Ekim 2023 itibarıyla Gazze Şeridi'nden alıkonulan 111 esir de serbest bırakılmıştı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde 27 Ocak Pazartesi günü Netzarim Koridoru açılmış, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı ise 1 Şubat’ta hastaların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli ve Gazze’deki 16 İsrailli ile 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplamda 1900’ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
2
MHP'li Yalçın'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'İmamoğlu'nun İhtirasları Gündemi Belirliyor'
3
Hamas: İsrail Hapishanelerindeki Esirlerin Sağlık Durumu Kötüleşiyor
4
İzmir'de Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti
5
BAE, Fransa'daki Yapay Zeka Kampüsüne 30 Milyar Avro Yatırım Yapacak
6
Amasya'da Kauçuk Yüklü Tırda 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Tarım Bakanı Yumaklı'dan CHP Lideri Özel'e Filistin Yanıtı

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!