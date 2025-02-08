Gazze'den Serbest Bırakılan 3 İsrailli Esir, Kassam Tugaylarına Teşekkür Etti

Hamas ile İsrail arasında gerçekleştirilen esir takasının beşinci turunda, Gazze'de serbest bırakılan 3 İsrailli esir, İzzeddin el-Kassam Tugayları'na hayatta kalmalarında yardımcı oldukları için teşekkürlerini ilettiler. Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah'ta düzenlenen törende, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmeden önce yaptıkları açıklamalarda, Hamas’ın silahlı kanadının İbranice Sözcüsü'ne hitap ettiler.

Hükümetlerine Başarısızlık Eleştirisi

İsrailli esirler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini “başarısız” olarak nitelendirerek, ateşkes ve esir takası anlaşmasının sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar. Almanya-İsrail çifte vatandaşı Ohad Ben Ami, esir ailelerine hükümete baskı yapma çağrısında bulunarak, “Gazze'deki tüm esirlerin evlerine geri dönmesinin tek yolu anlaşmanın tamamlanmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Duygusal Mesajlar

Ami, İsrail hükümetine yönelik eleştirilerini sürdürerek, “7 Ekim'de başarısız oldunuz ve askeri baskıyla bizi serbest bırakmayı başaramadınız. Şimdi bir anlaşma yoluyla serbest bırakılıyorum.” dedi. Aynı törende, kardeşi Gazze'de bir bombardıman sonucu hayatını kaybeden Eli Sharabi de öfkesini dile getirerek, “İsrail hükümetine çok kızgınım.” diye belirtti. Sharabi, Kassam Tugayları'na teşekkür ederek müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Kassam Tugayları'na Minnet

Diğer bir esir olan Or Levy ise, “Yaralandığımda benimle ilgilenen Kassam Tugaylarına teşekkür ederim, onlar sayesinde hayattayım.” diyerek, askerliğin zorluklarına değindi. Levy, askeri yollarla esirlerin serbest bırakılamayacağını ve anlaşmanın sürmesi gerektiğini vurguladı.

Esir Takası Süreci

Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli esir serbest bırakıldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA, 42 Filistinlinin Batı Şeria'dan, 3’ünün Doğu Kudüs’ten, 20’sinin Gazze'ye ve 7’sinin ülke dışına çıktığını bildirdi. Ayrıca, 7 Ekim 2023 itibarıyla Gazze Şeridi'nden alıkonulan 111 esir de serbest bırakılmıştı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde 27 Ocak Pazartesi günü Netzarim Koridoru açılmış, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı ise 1 Şubat’ta hastaların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli ve Gazze’deki 16 İsrailli ile 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplamda 1900’ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.