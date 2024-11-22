Gazze Hastaneleri 'İşlevsiz Kalma' Riskiyle Karşı Karşıya

Gazze Hastanelerinde Acil Uyarı

Gazze Şeridi'nde Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, bölgede yaşanan ciddi yakıt sıkıntısı nedeniyle hastanelerin 48 saat içinde tamamen işlevsiz kalabileceği uyarısında bulundu. Bu durum, sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde etkilenmesine yol açabilir.

Son Saldırılar ve Yaralı Sağlık Çalışanları

Hams, yaptığı basın toplantısında, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesini hedef alması sonucu 6 sağlık çalışanının yaralandığını ve durumları ağır olan iki çalışanın bulunduğunu açıkladı. Hastanenin jeneratörü, oksijen tankı ve su hattı bu saldırılardan etkilendi.

Durumun Ciddiyeti

El-Hams, “Hastaneler 48 saat içinde ya tamamen çalışmayı durduracak ya da hizmetlerini kısıtlayacak. İşgal ordusu, genel olarak Filistin halkını yok etmeye ve sağlık sistemini tahrip etmeye devam ediyor” dedi. Açıklamasında, özellikle yaşlılar arasında açlık sorununu dile getirerek, “Gazze Şeridi açlığın eşiğinde. Hastanelerde açlık ve kötü beslenmeden mustarip birçok çocuk hastaneye yatmış durumda.” diye ekledi.

Uluslararası Toplumdan Yardım Çağrısı

Mervan el-Hams, uluslararası topluma, Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulması, sağlık ekiplerinin ve hastanelerin korunması için harekete geçilmesi, gıda, tıbbi malzeme ve yakıt yardımlarının Gazze’ye girişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in insani yardımların bölgeye girişini engellemesi nedeniyle sistematik bir açlık politikası ile karşı karşıya. Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası kuruluş bu durumu teyit edip, Gazze'ye insani yardımların girişinin kolaylaştırılması çağrısında bulunsa da bu talepler yanıtsız kalıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.