Gazze İslam Üniversitesi: Soykırımın Gölgesinde Bir Eğitim Yuvası

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırıma 18 Mart'ta yeniden başlamasıyla, Gazze Şeridi'ndeki en büyük eğitim kurumu olan Gazze İslam Üniversitesi, yerinden edilenlerin sığınağı haline geldi. İsrail ordusu, askeri saldırılara başlamasıyla birlikte Filistinlilere göç etme talimatı vererek, "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelere sürmeye başladı. Yayınlanan göç haritalarıyla kuzeydeki Beyt Hanun, güneydeki Huza ve Han Yunus'taki Abesan mahallelerindeki Filistinliler zorla göç ettirildi.

Yeni göç dalgasıyla birlikte Beyt Hanun'dan yerinden edilen ve gidecek yer bulamayan Filistinliler, yağmurdan ve rüzgardan korunmak için tüm dünyada ünü bilinen ancak saldırılarda harabeye dönen Gazze İslam Üniversitesi'nin yıkılmak üzere olan binasına sığındı. İsrail'in sınır kapılarını kapatmasıyla açlık tehlikesi ortaya çıkarken, üniversitedeki eski kitaplar Filistinliler tarafından karınlarını doyurmak için ateş yakmak amacıyla kullanıldı.

Beyt Hanun'dan göç edenlerden Mithat el-Afifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in soykırımının ilk aşamasında harabeye çevirdiği Beyt Hanun'dan ikinci defa çıkmak zorunda kaldık. Eşyalarımızdan geriye kalan yıkıntıları içimiz kan ağlayarak terk ettik" ifadelerini kullandı. Afifi, üniversitenin harabeye dönmesinin kendilerini ne kadar üzdüğünü vurgulayarak, "İsrail soykırımından önce büyük bir ilim yuvası olan, doktorlar, mühendisler ve akademisyenler yetiştiren bu mekan şimdi tamamen yıkılmış durumda" dedi.

Afifi, daha iyi bir yerde olmayı istediklerini ancak buna mecbur kaldıklarını ifade ederek, "Başka yer yok. Ya buraya sığınacaksın ya da sokağa çadır kuracaksın. 1,5 yıl süren savaşın ardından insanlarda para da kalmadı. Yiyecekleri de yok" diye ekledi. Filistin halkının en çok zulüm gören halk olduğunu ancak bu zulmü ortadan kaldıracak kimsenin olmadığını da sözlerine ekledi.

İsrail'in tahliye emrinin ardından üniversiteye gelerek ailesiyle çadır kuran öğretmen Muhammed Şemali ise, "Gazze'de ne eğitim kaldı ne öğretim. Burası tamamen yıkılmış durumda ama Gazze'de güvenli bir yer yok. Burası, en azından bizi yağmurdan korur" dedi. Şemali, elleriyle molozları temizlemeye çalıştıklarını ancak temiz su bulamadıklarını da ifade etti.

Şemali, "Savaştan ve göç etmekten yorulduk" diyerek Arap ve İslam ülkelerinden Gazze'ye yardım etmelerini talep etti. Yaşanan insani kriz, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes sonrası, 2 Mart'ta sona ermişti. İsrail, 2 Mart'tan sonra Gazze'ye her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart’ta elektrik tedarikini kesmiş, 18 Mart'ta da yeniden askeri saldırılara başlamıştır.

Ocak ayında Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail saldırıları sırasında 137 okul ve üniversitenin tamamen yıkıldığını, yaklaşık 357 okul ve üniversitenin ise kısmen hasar gördüğünü açıklamıştı.