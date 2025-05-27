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Gazze Mahkemesi, Savaş Suçlarını Araştırmak Üzere Saraybosna'da Toplandı

Gazze Mahkemesi, Gazze'deki insan hakları ihlallerini araştırmak için Saraybosna'da halka açık oturumlar düzenliyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 18:30
Gazze Mahkemesi, Savaş Suçlarını Araştırmak Üzere Saraybosna'da Toplandı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yarattığı hukuki, siyasi ve etik sorunları incelemek amacıyla kurulan Gazze Mahkemesi (Gaza Tribunal), Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da ilk halka açık oturumlarını sürdürüyor.

Oturumların ikinci gününde, Gazze’de işlenen savaş suçlarını araştırmak için bir araya gelen uzmanlar, akademisyenler ve insan hakları savunucuları, “Uluslararası İlişkiler ve Dünya Düzeni” başlıklı konuşmalar gerçekleştirdi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte, soykırımın politik ekonomisi, açlık suçu, uluslararası sistemin işleyişi gibi konular ele alındı. Uzmanlar arasında ise Lara Elborno, David Whyte ve Penny Green gibi önemli isimler yer aldı.

Gazze Mahkemesi’nin girişimlerinden biri olan Richard Falk, oturumlara çevrimiçi olarak bağlandı.

Etkinlik kapsamında, “Siyasi Gerçekçilik ve Günümüz Jeopolitiği” ile “Soykırımın Politik Ekonomisi” panelleri ile “Srebrenitsa'dan Gazze'ye” özel paneli gerçekleştirilecektir. Katılımcılar tarafından oluşturulacak Saraybosna Bildirgesi ise özellikle dikkat çeken bir diğer unsur olacak.

Gazze Mahkemesi, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’nun (ICYF) desteği ile 66 gençlik kuruluşu üyeleri tarafından düzenleniyor. Nihai kararın verileceği toplantı ise Kasım 2024’te Londra’da yapılacak.

Gazze Mahkemesi, 7 Ekim tarihinden itibaren İsrail’in işlediği ciddi insan hakları ihlallerini ve soykırımı araştırmak amacıyla oluşturuldu. Bu mahkeme, bağımsız bir inisiyatif olarak Filistin halkına yönelik ağır insan hakları ihlallerine uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Gazze’deki insani kriz ve savaş suçları ile ilgili hesap verebilirlik sorunlarını gidermeyi amaçlayan Gazze Mahkemesi, yargılamalarını tam şeffaflıkla yürütüp uluslararası güçlerden bağımsız çalışmayı planlıyor. Bu girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı gibi kurumlardan bağımsız bir alternatif olarak değil, bu kuralların işleyişini desteklemek için var olmayı amaçlıyor.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak...

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan Gazze Mahkemesi'nin (Gaza Tribunal) ilk halka açık oturumlar, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da devam ediyor. Oturumların ikinci gününde, İsrail'in Gazze'de işlemeyi sürdürdüğü savaş suçlarını araştırmak üzere bir araya gelen akademisyen, entelektüel, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Uluslararası İlişkiler ve Dünya Düzeni" başlığı altında konuşmalar gerçekleştirdi. Gazze Mahkemesi girişimi liderlerinden olan, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin eski Özel Raportörü Richard Falk da oturumların ilk bölümüne çevrimiçi bağlandı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak...

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan Gazze Mahkemesi'nin (Gaza Tribunal) ilk halka açık oturumlar, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da devam ediyor. Oturumların ikinci gününde, İsrail'in Gazze'de işlemeyi sürdürdüğü savaş suçlarını araştırmak üzere bir araya gelen akademisyen, entelektüel, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Uluslararası İlişkiler ve Dünya Düzeni" başlığı altında konuşmalar gerçekleştirdi. Gazze Mahkemesi girişimi liderlerinden olan, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin eski Özel Raportörü Richard Falk da oturumların ilk bölümüne çevrimiçi bağlandı.

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