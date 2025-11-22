Gebze'de Otomobil Park Halindeki Araca Çarpıp Evin Çatısına Çıktı
Kaza Detayları
Kaza, Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi Mustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gamze G. idaresindeki 10 NC 152 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 34 FAA 442 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Araç durmayarak kaldırıma çıktı, demir bariyerleri aşarak bir evin çatısına çıktı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.
Yetkililer, kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.
