Gebze Eski Hal Kavşağı Hizmete Girdi: Eski Bağdat Caddesi Hükümet Caddesi’ne Bağlandı

Gebze Eski Hal Kavşağı hizmete girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze trafiğinde güvenlik ve akışkanlık sağlamak için önemli düzenlemeler gerçekleştirdi. Gebze’de trafik güvenliğini ve akıcılığını arttırmak amacıyla Eski Bağdat Caddesi, Hükümet Caddesi’ne bağlanarak tek şerit haline getirildi.

Eski halin bulunduğu bölgede hayata geçirilen bu çalışma, bölgedeki trafik hareketlerinin daha düzenli ve kontrollü hale gelmesini hedefliyor.

Toplu taşıma için yeni durak cebi

Büyükşehir şimdi de eski ve yeni Bağdat caddelerinin kesişim noktasında toplu taşıma araçlarının trafiği aksatmadan yolcu indirip bindirebilmesi için yeni bir durak cebi yapıyor.

Toplam 65 metre uzunluğundaki durak cebi tamamlandığında, toplu taşıma araçları işlek cadde üzerinde trafik akışını engellemeden hizmet verebilecek.

Çalışmaların hızla sürdüğü Bağdat Caddesi’nde trafiğin daha düzenli ve akıcı hale gelmesi hedefleniyor.

GEBZE’DE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ VE AKICILIĞINI ARTTIRMAK AMACIYLA ESKİ BAĞDAT CADDESİ, HÜKÜMET CADDESİ’NE BAĞLANARAK TEK ŞERİT HALİNE GETİRİLDİ.